نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تستقبل فريق أشهر برنامج واقع آسيوي خلال افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار فريق برنامج تلفزيون الواقع الصيني الشهير Divas Hit the Road تصوير حلقات موسمه السابع في مصر، في خطوة تعكس مكانة القاهرة كوجهة ثقافية وسياحية بارزة على خارطة الإنتاج التلفزيوني العالمي، وتزامنًا مع الاحتفالات الرسمية بافتتاح المتحف المصري الكبير.

يُعد البرنامج واحدًا من أكثر الأعمال متابعة في آسيا، حيث تجاوزت مشاهداته في مواسمه السابقة أربعة مليارات مشاهدة على منصة Mango TV الصينية، ويشتهر بقدرته على جذب جماهير ضخمة من خلال رحلة قوامها النجوم والمغامرات والاستكشاف الثقافي حول العالم.

وخلال فترة التصوير، تنقل نجوم البرنامج بين القاهرة والجيزة والأقصر، حيث خاضوا تجربة مباشرة مع الحضارة المصرية، زاروا خلالها أبرز المواقع الأثرية، واطّلعوا على ملامح الحياة المصرية المعاصرة، مع تسجيل لحظات تفاعلية تُقدم صورة نابضة عن الثقافة المحلية.



ويشارك في الموسم الجديد نخبة من أبرز نجوم الموسيقى والدراما في الصين، بينهم: أيقونة الغناء الصيني وعضو لجنة تحكيم The Voice of China نا يينغ، والنجم غونغ جون بطل مسلسل Word of Honor، ونجمة الدراما التاريخية The Dream of Red Mansions لي تشين، بالإضافة إلى الممثلة الحائزة على جائزة Golden Horse ما سيتشون، والنجمة تشين شو صاحبة الأدوار الدرامية الكلاسيكية، إلى جانب النجم الصاعد تشانغ وان يي، والوجه الشاب تشانغ ياقي.

تم تنفيذ الإنتاج داخل مصر برؤية مصرية خالصة، عبر المنتج المنفذ راني نبيل وشركة Digital Studio Egypt، وبالتنسيق مع لجنة مصر للأفلام، تحت قيادة أحمد سامي بدوي، مدير عام هيئة مصر للأفلام، وبمشاركة شركاء دوليين من الصين وفرنسا، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويمهد هذا الحدث لدخول مصر مرحلة جديدة من التعاون مع صناعة الترفيه الآسيوية، وتضيف إنجازًا جديدًا يعزز حضورها على مستوى الإنتاج الإعلامي الدولي، ويفتح الباب أمام فرص أوسع للترويج السياحي والثقافي في واحدة من أهم الأسواق العالمية.