هيئة الأركان الأوكرانية: تدهور كبير في وضع القوات في زابوروجيه

أحمد جودة - القاهرة - أفادت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية بتدهور كبير للوضع العسكري لقواتها في منطقة غوليايبولي بمقاطعة زابوروجيه، وعلى الحدود بين مقاطعة دنيبروبتروفسك وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على "تلغرام": "تدهور الوضع بشكل كبير على محوري أليكساندروفكا وغولياي بولِه"، ويُشار إلى أن محور أليكساندروفكا يمثل المثلث الذي تلتقي فيه حدود جمهورية دونيتسك الشعبية مع مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك.

جاء هذا الخبر بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير قواتها لبلدة نوفوأوسبينوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه، وتطوير قوات مجموعة الشرق هجومها بعد تحرير بلدة نوفويه. وأقرت القوات المسلحة الأوكرانية لاحقا بالانسحاب من عدد من البلدات في المنطقة.

هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن تحرير تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) لبلدة نوفوأوسبينوفسكويه، أتاح لها إمكانية السيطرة على قطاع جديد في محور زابوروجيه.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تمكنت وحدات من تجمع قوات "فوستوك" خلال العمليات الهجومية في عمق دفاعات العدو من تحرير بلدة نوفوأوسبينوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه".

وأضاف البيان، أن "بطولة وصمود وعزيمة عسكريي تجمع قوات "فوستوك"، ضمن تقدما واثقا وتعزيزا للسيطرة على قطاع جديد من محور زابوروجيه".