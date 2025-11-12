نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت وإغلاق اللجان في الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت نورهان عجيزة، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في الإسكندرية، إن جميع اللجان الفرعية في محافظة الإسكندرية أغلقت أبوابها إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بعد يومين من التصويت شهدت خلالهما اللجان إقبالًا كثيفًا ومشاركة فعّالة من المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عمليات فرز الأصوات بدأت فور إغلاق الصناديق الانتخابية التي تم تأمينها بالأقفال الكودية والختم الرسمي، تمهيدًا لتجميع النتائج في اللجان العامة ومراجعة المحاضر الرسمية، وستعلن النتائج النهائية بعد الانتهاء من الحصر العددي الكامل ومراجعة البيانات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية أن العملية الانتخابية سارت بسلاسة دون معوقات تُذكر، مشيرة إلى أن محافظة الإسكندرية تضم 5 دوائر انتخابية، ويحق لنحو 4 ملايين مواطن الإدلاء بأصواتهم، كما شهدت اللجان حضورًا متنوعًا من مختلف الفئات العمرية على مدار يومي التصويت من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.

واختتمت عجيزة بأن الشارع المصري يترقب الآن نتائج الانتخابات البرلمانية بعد يومين من التنافس الانتخابي القوي، حيث يدخل السباق البرلماني مرحلة الحسم النهائية مع بدء أعمال الفرز وإعلان النتائج المرتقبة خلال الأيام المقبلة.

