منتخب مصر يخوض تدريباته باستاد العين استعدادا لأوزبكستان وديا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 12:20 صباحاً - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته باستاد العين بالإمارات استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا يوم الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد الدولي.

بدأ المران بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران والتسديد على المرمى، شارك في المران أحمد الشناوي ومحمد صبحي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد فتوح ورامي ربيعة وخالد صبحي وحسام عبد المجيد، ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمد شحاتة ومحمود صابر ومروان عثمان وأحمد سيد زيزو، ومحمود عبد الحفيظ زلاكة ومحمد صلاح وأسامة فيصل وصلاح محسن، ومصطفي محمد، بينما أدى الثنائي محمد الشناوي ومحمد إسماعيل تدريبات استشفائية.

حسام حسن يركز على أهدافه مع المنتخب

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب المصري إلى استغلال فترة التوقف الحالية والخاصة بشهر نوفمبر لخوض منافسات قوية استعدادًا لخوص منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام البطولة الودية في الإمارات، بمشاركة 4 منتخبات، مصر وأوزبكستان والرأس الأخضر وإيران، حيث يلتقي منتخب مصر مع أوزبكستان، بينما تواجه إيران منتخب الرأس الأخضر، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية، فيما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث.

مواعيد بطولة كأس العين الدولية

البطولة تبدأ بمباراة إيران ضد الرأس الأخضر في نصف النهائي، اليوم الخميس 13 نوفمبر، 7 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يلعب منتخب مصر مباراته أمام أوزبكستان غد الجمعة 14 نوفمبر، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مروان عطية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد شحاتة، محمود صابر، ودونجا، مروان عثمان، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد.

المنتخب يؤدي مرانه باستاد العين

حسام حسن يراقب مران المنتخب

حماس وتركيز في مران المنتخب

فتوح ومروان عطية في مران المنتخب

مران منتخب مصر استعدادا لأوزباكستان

مران منتخب مصر الأول في استاد العين