من هو أحمد تيمور زوج مي عزالدين؟

أحمد جودة - القاهرة - تصدّر اسم الفنانة مي عزالدين مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعدما أعلنت عبر حسابها على "إنستجرام" عقد قرانها، حيث شاركت مجموعة من الصور الموثقة للحظة وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات". وقد أثار الإعلان حالة واسعة من التفاعل بين الجمهور والمتابعين.

وعقب نشر الصور، تصاعدت عمليات البحث عبر الإنترنت حول هوية زوجها، تحت عنوان: "من هو زوج مي عزالدين؟"، خصوصًا أن الفنانة لطالما لُقّبت بـ "أشهر عازبة في الوسط الفني"، ما جعل خبر زواجها مفاجأة كبيرة لمتابعيها.

ويُعرف زوجها أحمد تيمور خليل بعمله في مجال الصيدلة والعلاج الغذائي، إضافة إلى نشاطه الملحوظ على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يقدّم محتوى متخصصًا في الصحة العامة ونمط الحياة والتغذية السليمة، ويتابعه الآلاف من المهتمين بالرشاقة والصحة البدنية.

وكانت مي عزالدين قد تصدّرت حديث السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية قبل إعلان الزواج، عقب تصريحات مثيرة أدلت بها في أحد البرامج، وتداول الجمهور مقاطعها على نطاق واسع، قبل أن تخطف الأضواء مجددًا بخبر عقد قرانها.