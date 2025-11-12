عاجل- رئيس الوزراء: “أغلب موارد صفقة علم الرّوم ستُستخدم لتخفيض الدين العام”

أحمد جودة - القاهرة - التخصيص النقدي من الصفقة لتقوية الموازنة

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الجزء الأكبر من الموارد النقدية الناتجة عن صفقة تطوير منطقة «علم الرّوم» بمحافظة مطروح، سيُخصَّص لتخفيض الدين العام للدولة. كما بين أن هذا التوجه يعزز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية ويُعطي دفعة كبيرة للثقة في الاقتصاد الوطني.

أبعاد تنموية بعيدة المدى للمشروع

أشار رئيس الوزراء إلى أن الصفقة ليس مجرد استثمار عقاري، بل جزء من رؤية أشمل لتنمية الساحل الشمالي الغربي، بما يشمل إقامة مشروعات عمرانية وسياحية واسعة تُوفر فرص عمل واستثمارًا محليًا وأجنبيًا.

كيفية استلام الموارد وتوقيت التنفيذ

وبيّن مدبولي أن الجانب النقدي من الصفقة بقي بـ3.5 مليار دولار سيتم استلامه نقدًا نهاية ديسمبر المقبل، إلى جانب حصّة عينية تُقدَّر بـ1.8 مليار دولار من وحدات سكنية، إضافة إلى نسبة 15% من صافي أرباح المشروع لصالح الدولة.