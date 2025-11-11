عاجل ـ مدبولي يبحث مع سكرتير عام المحكمة الدائمة للتحكيم سبل تعزيز التعاون في تسوية المنازعات الدولية

أحمد جودة - القاهرة - مصر تؤكد دعمها الكامل لآليات التحكيم الدولي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، السيد مارسين شيبيلاك، سكرتير عام المحكمة الدائمة للتحكيم، والوفد المرافق له، بحضور السفير حاتم عبدالقادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات الدولية. وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء تقدير مصر الكبير لدور المحكمة الدائمة للتحكيم باعتبارها أقدم وأهم مؤسسات التحكيم الدولي، مشيرًا إلى أن المحكمة تلعب دورًا محوريًا في تسوية المنازعات الدولية والتجارية بما يعزز الثقة في نظام التحكيم كآلية فعالة لحل النزاعات.

التعاون بين مصر والمحكمة لتعزيز الاستثمار الدولي

أعرب مدبولي عن تطلع مصر لتوثيق التعاون مع المحكمة الدائمة للتحكيم، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم كل أشكال الدعم اللازم لتمكين المحكمة من أداء مهامها. وأوضح أن مصر تؤمن بدور التحكيم في تحقيق الحل السلمي للنزاعات الدولية، وتشجيع وحماية الاستثمارات، وضمان استقرار العلاقات التجارية، بما يتوافق مع جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

إشادة دولية بدور مصر في حل النزاعات الإقليمية

من جانبه، عبّر السيد مارسين شيبيلاك عن تقديره البالغ لمصر ولدورها المهم في منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بما تبذله من جهود فاعلة في تسوية النزاعات ودعم الاستقرار الإقليمي. كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين المحكمة الدائمة للتحكيم ومصر في إطار عمل المحكمة، بما يسهم في تطوير آليات التحكيم وتعزيز العلاقات القانونية الدولية.