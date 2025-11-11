نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم توجه بإرسال لجنة إلى احدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس للتحقيق في الوقائع المنتشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال لجنة صباح غدٍ إلى احدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس للتحقيق في الوقائع محل الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثبوتها.

كما وجه الوزير بالتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات قد تحدث بالمدارس الخاصة أو الدولية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة حفاظًا على انتظام العملية التعليمية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.

كانت قد تداولت السوشيال ميديا شكاوي عن أحد المدارس بارتكاب العديد من المخالفات.