وزير العدل يستقبل رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 05:31 مساءً - استقبل اليوم الاثنين الموافق 10/11/2025 المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة مايكل شميد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية (Eurojust)، والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

في بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيدًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وارتقائه إلى مستوى الشراكة والتعاون الاستراتيجي في كافة المجالات سيما مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وخلال اللقاء استعرض سيادته أوجه التعاون المثمر مع الوكالة في مجال التعاون القضائي في المسائل الجنائية والمشاركة المنتظمة في الفاعليات التي تنظمها تحت مظلة برنامج الأورومتوسطي.

ومن جانبه أعرب مايكل شميد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية عن خالص سعادته باللقاء ، مؤكداً على دور جمهورية مصر العربية المحوري في الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في مجال التعاون القضائي ، مثمناً الدور الايجابي الذي قامت به الدولة المصرية ووزارة العدل في مد جسور التعاون في كافة المجالات ، سيما مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود .

وفي ختام اللقاء أعرب الوزير عن تطلعه إلى المضي قدماً نحو تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والاتحاد الاوروبي والوكالة بحسب أن وزارة العدل تمثل السلطة المركزية المعنية بالتعاون القضائي الدولي وإبرام اتفاقياته وتنسيق ذلك مع الجهات الوطنية المعنية على نحو يصون حقوق الإنسان ويؤكد سيادة القانون.