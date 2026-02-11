الإعلان الرسمي لفيلم The Seven Dogs لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن الإعلان الرسم لفيلم Th إقرأ المزيد

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن الإعلان الرسم لفيلم The Seven Dogs للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز.

جاء البرومو حافلا بمشاهد الأكشن والتشويق، وبدأ بمشهد لكريم عبد العزيز وهو يحاول النجاة من الغرق، لينقذه أحمد عز في اللحظات الأخيرة.

ويكشف البرومو بعدها أن كريم عبد العزيز تم التصويت على التخلص منه بواسط جهة ما، لتبدأ مغامرة يتعاون فيها مع أحمد عز.

كما يكشف البرومو عن عملية يتولاها البوليس الدولي، من خلال شخصية "خالد العزازي"، الذي يوصف في البرومو بـ "نجم الإنتربول"، كما يدور الحديث عن منع شحنة مخدرات من دخول المنطقة.

وتضمن البرومو العديد من مشاهد المعارك لأحمد عز وكريم عبد العزيز، ومطاردات في مواقع تصوير مختلفة.

واستعرض البرومو ظهور مجموعة من المشاركين في الفيلم، ومنهم النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وآخرين.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن في إبريل الماضي عن انتهاء تصوير فيلم 7Dogs للنجميع كريم عبد العزيز وأحمد عز.