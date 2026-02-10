مرصد الختم الفلكي يسجل الظاهرة الأكثر غموضًا في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:27 مساءً - نجح مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الملك الدولي في تسجيل ظاهرة فلكية نادرة ومعقدة تصنف ضمن ما يعرف علميًا باسم "الانفجارات الضوئية الزرقاء السريعة الساطعة LFBOT".

وتعد هذه الظواهر من أكثر الظواهر الغامضة والغير مألوفة في علم الفلك الحديث لما تحمله من خصائص فريدة وسلوكيات ضوئية متغيرة بسرعة، وتمكن الفريق البحثي في المرصد باستخدام التلسكوب الرئيسي مقاس 14 إنش من تسجيل هذه الظاهرة بدقة ما أسهم في تعميق الفهم العلمي حول سلوك النجوم والأجرام السماوية في مراحله النهائية.

تفاصيل رصد ظاهرة LFBOT

جاء هذا الرصد ضمن برنامج المتابعة الفلكية للأحداث العابرة بالاعتماد على تقنيات القياس الضوئي المتقدمة "Photometry" والتي تتيح قياس التغيرات الحقيقية في لمعان الأجرام السماوية خلال فترات زمنية قصيرة وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية

وأظهرت النتائج الأولية وجود تغير سريع وملحوظ في لمعان النجم المرصود حيث سجل لمعان اللون الأزرق قيمة 17.22 في اليوم الأول ثم انخفض إلى 17.45 في اليوم التالي ما يشير إلى تغير تدريجي وسريع في السطوع خلال 24 ساعة فقط، وهو سلوك يتماشى مع الخصائص المعروفة للظواهر من نوع LFBOT.

كما استخدم فريق الرصد ثلاثة مرشحات ضوئية متخصصة تشمل اللون الأزرق، اللون الأخضر، والنطاق تحت الأحمر بهدف تتبع سلوك النجم عبر أطوال موجية مختلفة والحصول على بيانات شاملة حول تطور هذه الظواهر.

عمليات فيزيائية وراء ظاهرة LFBOT

تعد ظواهر LFBOT من أكثر الظواهر الفلكية عنفًا ويعتقد أنها ناتجة عن عمليات فيزيائية شديدة القوة مثل انفجار نجم ضخم بطريقة غير تقليدية أو تفاعل جرم مع ثقب أسود أو وجود جرم مركزي كثيف للغاية مثل نجم نيوتروني أو ثقب أسود داخل بيئة مشحونة بالإشعاع والكثافة، وتوفر هذه الأحداث مختبر طبيعي فريد لدراسة الفيزياء عالية الطاقة وتطور النجوم في مراحلها النهائية.

أهمية الرصد المبكر ودور المراصد الأرضية

أكد المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي أن الرصد المبكر والسريع لمثل هذه الظواهر يعد عامل حاسم لفهم طبيعتها الفيزيائية نظرًا للتغير السريع في لمعانها ووظائفها خلال أيام قليلة فقط.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس الدور الحيوي للمراصد الأرضية في دعم الجهود العلمية العالمية لرصد الظواهر العابرة وتوفير بيانات دقيقة تساهم في توسيع آفاق المعرفة البشرية بالكون.