الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت إسبانيا إنها لن تشارك في مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمعالجة النزاعات العالمية، قائلة إن القرار يتماشى مع إيمانها بالتعددية ومنظومة الأمم المتحدة.

رئيس الوزراء الإسباني: لن ننضم إلى مجلس ترامب للسلام

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث للصحفيين في وقت متأخر من أمس الخميس بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل "نقدر الدعوة، لكننا نرفضها".

وتقول واشنطن إن المجلس سيساعد في التوسط في اتفاقات وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذها، وسيعمل على تنظيم الترتيبات الأمنية وتنسيق إعادة الإعمار في المناطق التي شهدت حروبا. وتبلور هذا المفهوم من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.

وغاب عن مراسم إطلاق المجلس التي أقيمت في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أمس الخميس حلفاء الولايات المتحدة التقليديون مثل كندا وبريطانيا وجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر وبلغاريا.

وأشار سانتشيث إلى أن الأسباب الرئيسة لرفض مدريد المشاركة هي التزامها بالقانون الدولي والأمم المتحدة والتعددية.

وقال أيضا إن مجلس السلام لا يضم السلطة الفلسطينية.