إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 12:34 صباحاً - التقى الدكتور الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، وفد إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية (FAA)، بحضور الملاح سامح فوزى رئيس سلطه الطيران المدنى وأندرو دولر ممثل السفاره الامريكيه بالقاهره ولفيف من قيادات سلطه الطيران المدنى وأعضاء الوفد الأمريكي، لإعلان نتائج أعمال التدقيق والتقييم التي أجرتها الإدارة الأمريكية.

جاءت أعمال التدقيق في أعقاب الاجتماعات والمشاورات التي عُقدت بمقر سلطة الطيران المدني خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2026، بين ممثلي الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية، وقد ركزت المراجعة على مدى توافق القوانين واللوائح والتشريعات الوطنية مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، خاصة ما يتعلق بتراخيص العاملين، وتشغيل الطائرات، وصلاحيتها للطيران، إضافة إلى العناصر الثمانية الأساسية لنظام الرقابة الفعّال على السلامة الجوية.

وذلك في ضوء توجهات وزارة الطيران المدني واستمرارًا لجهودها في تطوير منظومة السلامة الجوية ورفع كفاءة الرقابة والإشراف وفقًا لمتطلبات المنظمات الدولية، جاءت نتائج برنامج التقييم الدولي لسلامة الطيران (IASA) لتؤكد المستوى المتقدم الذي وصلت إليه منظومة الطيران المدني المصري، وذلك من خلال إشادة إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية (FAA) بكفاءة منظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني.

كما أظهرت نتائج التدقيق كفاءة منظومة الرقابة والإشراف وفاعلية الهيكل التنظيمي، وتوافر الكوادر الفنية المؤهلة، إلى جانب الالتزام الصارم بتطبيق المعايير الدولية في جميع أنشطة الطيران المدني.

ومن جانبه، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن إشادة إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية بمنظومة السلامة والرقابة المصرية تمثل شهادة دولية مهمة تعكس ما وصلت إليه سلطة الطيران المدني من مستوى متقدم في تطبيق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع السلامة الجوية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية لاستدامة نمو قطاع الطيران المدني.

وأضاف الحفني أن ما تحقق من نتائج إيجابية في هذا التقييم الدولي جاء ثمرة لجهود مؤسسية متواصلة وتنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير المنظومة التشريعية والفنية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ومعايير الدولية .

كما توجه وزير الطيران المدنى بخالص الشكر والتقدير إلى فرق العمل بسلطة الطيران المدني المصري على ما بذلوه من جهود متميزة خلال أعمال التدقيق، مشيدًا بكفاءتهم واحترافيتهم العالية وانضباطهم في الأداء، والتي أسهمت في إبراز الصورة المشرفة لمنظومة الطيران المدني المصري على المستوى الدولي.

وقد ثمّن فريق التفتيش الأمريكي المستوى الراقي الذي ظهرت به سلطة الطيران المدني المصري، مشيدًا بكفاءة منظومة العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية وفقًا للمعايير الدولية، واكد الوفد الامريكى أن ما لمسوه من احترافية وانضباط في الأداء يعكس تطورًا مؤسسيًا واضحًا وحرصًا دائمًا على الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

ويُعد اجتياز هذا التقييم خطوة مهمة تعزز من مكانة مصر في قطاع الطيران المدني عالميًا، وتدعم ثقة المجتمع الدولي في منظومة السلامة الجوية المصرية، كما يسهم في دعم حركة التشغيل الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.