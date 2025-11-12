الدكتور أحمد الطيب يعزى تركيا فى ضحايا تحطم طائرة عسكرية ويتضامن مع أسرهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 06:36 مساءً - تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الجمهورية التركية؛ قيادة وشعبا، في ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع أمس الثلاثاء جرَّاء تحطُّم طائرة شحن عسكرية؛ حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا.

خالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا

واعربُ شيخ الأزهر عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحم الضحايا وأن يتغمدهم بواسع مغفرته، وأن يربط على قلوب أهاليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".