الرياض - كتبت رنا صلاح - وجه جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان في منشور له، تنبيهًا هامًا إلى القاطنين فيها بشأن قطع مياه الشرب عن المنطقة الصناعية A1 يوم الجمعة القادم الموافق 14 نوفمبر 2025، في إطار تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لشبكة المياه في المنطقة، من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

لمدة 9 ساعات متواصلة.. انقطاع مياه الشرب عن هذه المناطق يوم الجمعة

وأشار جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه من المقرر قطع المياه الجمعة القادمة بدءًا من الساعة الـ9 صباحًا ولمدة 9 ساعات متواصلة حتى الساعة السادسة مساءً نفس اليوم، وذلك بهدف تنفيذ أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 600 مم بالشبكة القائمة، والتي تتطلب ضرورة وقف ضخ المياه لحين الانتهاء منها.

وبالنسبة للمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، أوضح الجهاز في بيانه أن هناك عددًا من المناطق تتأثر بانقطاع المياه تشمل منطقتي A1 وA6 خلال فترة التنفيذ، وسيتم ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الربط المقررة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى حرص الجهاز على سرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن مراعاةً لمصالح المواطنين في المناطق المتأثرة.

ودعا جهاز مدينة العاشر من رمضان في بيانه المواطنين في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه وأصحاب المصانع والمنشآت الصناعية إلى اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادي أي تأثير على سير العملية الإنتاجية، كما حرص الجهاز على تقديم الشكر إلى المواطنين لتفهمهم وتعاونهم، ووعد في الوقت نفسه بضخ المياه في الوقت المحدد حرصًا منه على مصالح المواطنين.