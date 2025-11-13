نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن مواعيد امتحانات الفصلين الدراسيين لأبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في بيان رسمي، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج للعام الدراسي 2025/2026، حيث تقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الأول يوم 10 يناير 2026، فيما تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 16 مايو من العام نفسه، وذلك ضمن خطة الوزارة لتنظيم العملية التعليمية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، وضمان استمرارية تحصيلهم الدراسي وفق النظام التعليمي المصري.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستُعقد عبر المنصة الإلكترونية الرسمية المخصصة لأبناء المصريين في الخارج التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتيح للطلاب أداء الاختبارات بطريقة رقمية مؤمنة تضمن تكافؤ الفرص وسهولة الوصول إليها من مختلف الدول.

وأشارت إلى أنه تم تطوير المنصة خلال السنوات الأخيرة لتلبية احتياجات الطلاب بالخارج وتوفير بيئة تعليمية مرنة ومتكاملة تراعي اختلاف البيئات الدراسية حول العالم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات “أبناؤنا في الخارج” تُجرى بنظام الفصلين الدراسيين، بحيث يؤدي الطالب امتحانًا في نهاية كل فصل عبر المنصة الإلكترونية، موضحة أن النظام المعتمد يراعي ظروف الطلاب المقيمين خارج مصر واختلاف النظم التعليمية التي يتلقون تعليمهم ضمنها.

كما أوضحت أن الطلاب المتقدمين لأداء هذه الامتحانات يُعفون من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية والامتحانات العملية المنصوص عليها في القرارات الوزارية المنظمة لذلك، مشيرة إلى أن التقييم في جميع المواد الدراسية يتم وفق نظام محدد يعتمد على مبدأ "اجتاز / لم يجتاز"، وذلك طبقًا لما ورد في الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2022 المنظم لامتحانات أبناء المصريين في الخارج.

وشددت الوزارة على أن الامتحانات تُجرى تحت إشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان الشفافية والانضباط وتطبيق القواعد المنظمة بدقة، مؤكدة أن هذا النظام يأتي في إطار التيسير على أولياء الأمور المقيمين بالخارج، والراغبين في إلحاق أبنائهم بالنظام التعليمي المصري دون الحاجة إلى العودة إلى أرض الوطن لأداء الامتحانات.

وأشارت الوزارة إلى أن المنصة الإلكترونية لأبناء المصريين في الخارج تقدم حزمة من الخدمات التعليمية المتكاملة، منها إتاحة المناهج الدراسية بنسخ رقمية، وإمكانية التواصل مع فرق الدعم الفني، فضلًا عن توفير تعليمات تفصيلية حول آلية أداء الامتحانات والتسجيل ودفع الرسوم إلكترونيًا.

كما أكدت أن النظام الإلكتروني المعتمد يسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب في مختلف الدول، ويمنحهم فرصًا متكافئة في التقييم، مع الحفاظ على معايير الجودة والاعتماد المطبقة في المدارس داخل مصر. وأوضحت أن هناك متابعة دورية من الجهات المختصة لضمان انتظام سير الامتحانات وسلامة الإجراءات الفنية والإدارية المصاحبة لها.

وأضافت الوزارة أن امتحانات أبناء المصريين في الخارج تمثل أحد أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع التعليم، إذ تجسد نموذجًا متطورًا لتقديم الخدمات التعليمية عن بُعد.

وأشارت إلى أن المنصة الإلكترونية شهدت هذا العام تحديثات فنية جديدة لضمان استقرار النظام أثناء الامتحانات وسهولة الاستخدام لجميع المراحل الدراسية.

واختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانها بالتأكيد على استمرارها في تطوير منظومة “أبناؤنا في الخارج” بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتحديث الخدمات التعليمية، مع توفير الدعم الفني والإداري الكامل للطلاب وأولياء الأمور، لضمان أداء الامتحانات في بيئة تعليمية آمنة ومنظمة تواكب التطور التكنولوجي العالمي.