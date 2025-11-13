نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيد المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ يوم الخميس ١٣ نوفمبر.

استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بتوجيه التهنئة للسيد المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة تولي سيادته مهام منصبه الجديد، مؤكدًا التطلع لاستمرار التعاون الوثيق والبناء بين وزارة الخارجية مع مجلس الشيوخ بما يعزز جهود الدولة المصرية في مختلف المجالات ويخدم أهداف ومصالح الوطن وأبنائه في الداخل والخارج، مشيرًا إلى توجيهاته المستمرة بأهمية تعزيز التعاون مع مجلسي الشيوخ والنواب لتبادل وجهات النظر بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية، فضلًا عن مناقشة التحديات الإقليمية والملفات ذات الأولوية المتعلقة بمصالح المصريين في الخارج، ودعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني في مصر. كما أعرب عن التقدير للتعاون البناء الذي تم على مدار الدورة التشريعية المنتهية سواء من خلال مشاركة أعضاء الوزارة في اجتماعات اللجان المختلفة بمجلس الشيوخ وغيرها من أشكال التعاون والتنسيق القائم عبر القطاع البرلماني بالوزارة.

وأكد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها وزارة الخارجية للدبلوماسية البرلمانية في ضوء الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية بشقيها الحكومي والبرلماني في دعم الثوابت المصرية تجاه القضايا المحورية دوليًا وإقليميًا، وتعزيز أواصر التعاون والصداقة مع برلمانات دول العالم، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع السادة أعضاء مجلس الشيوخ خلال الدورة التشريعية المقبلة بشأن التوصيات التي تصدر عن اللجان النوعية المختلفة، وأيضا فيما يتعلق بالطلبات القنصلية، مؤكدًا الأهمية البالغة التي توليها وزارة الخارجية لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين ورعاية شئونهم سواء في الخارج، عبر البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو في الداخل عبر مكاتب التصديقات وفريق عمل قطاع الشئون القنصلية بالوزارة، فضلًا عن الحرص على مواصلة تطوير وتحسين تلك الخدمات وتطوير أدائها ورقمة المعاملات القنصلية.

كما استعرض الوزير عبد العاطى الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية والبعثات في الخارج لتوفير كافة التسهيلات لضمان سير وسلاسة الاستحقاقات الانتخابية في الخارج وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وأخرها خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب التي عقدت يومى ٧ و٨ نوفمبر، مؤكدًا حرص الوزارة على اتاحة الفرصة للمصريين في الخارج لممارسة حقهم الدستورى في التصويت.