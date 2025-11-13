نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة: اكتشاف الغاز الجديد في بدر–15 يعزز مكانة مصر الاستثمارية ويجذب الشركات العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن اكتشاف جديد للغاز بمنطقة بدر–15 بالصحراء الغربية، في خطوة تعكس نجاح جهود الوزارة في زيادة الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة. ويأتي هذا الاكتشاف بالتوازي مع مشاركة مصر في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، حيث تم عرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها البلاد لجذب الشركات العالمية.

تفاصيل الاكتشاف في بدر–15

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة، أن شركة بدر الدين للبترول أعلنت عن اكتشاف جديد للغاز بمنطقة بدر–15، ينتج يوميًا نحو 16 مليون قدم مكعب من الغاز و750 برميل متكثفات. وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يمثل جزءًا من جهود تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم الاحتياطيات من الغاز الطبيعي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

مشاركة مصر في مؤتمر أديبك 2025

خلال مشاركته في "أديبك 2025"، سلط وزير البترول الضوء على ما توفره مصر من فرص ومزايا استثمارية في مجالات البترول والغاز والتعدين، مؤكدًا مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية في الطاقة. وشملت الفعاليات توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، واجتماعات مع قيادات كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة، بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز التعاون الدولي.

تأثير الاكتشاف على الاستثمار والإنتاج

يمثل اكتشاف بدر–15 خطوة استراتيجية في خطط وزارة البترول لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعزيز الاحتياطيات، ما يعزز قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية، ويدعم توجه الدولة نحو جعل قطاع الطاقة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.