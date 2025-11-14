منتخب مصر يتأخر أمام سويسرا بهدفين فى الشوط الأول بكأس العالم للناشئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 04:32 مساءً - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر للناشئين مع سويسرا فى دور الـ32 ببطولة كأس العالم المقامة حاليا فى قطر، ويتقدم المنتخب السويسرى بهدفين نظيفين على الفراعنة.

تقدم منتخب سويسرا للناشئين على منتخب مصر بهدف نظيف، عن طريق اللاعب شيرار فى الدقيقة 16 ،قبل أن يسجل بروشيز الهدف الثانى فى الدقيقة 40. وألغى الحكم ركلة جزاء كان قد احتسبها لحمزة عبد الكريم لاعب منتخب مصر فى الدقيقة 42 بعد العودة لتقنية الفيديو، لينتهى الشوط الأول بتقدم سويسرا 2-0.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس عن التشكيل الأساسي الذي خاض به مباراة منتخب سويسرا على ملعب 5 بمدينة أسباير الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة في الدور الثاني في بالنسخة رقم 20 لكأس العالم للناشئين.

تشكيل منتخب مصر جاء على النحو التالي:عمر عبد العزيز - نور أشرف - حمزة الدجوي - مهند الشامي - عمر كمال – عمر أبو طالب - ياسين حسام - بلال عطية - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبدالكريم.

الجدير بالذكر أن المتأهل من لقاء مصر وسويسرا يواجه الصاعد من مواجهة جمهورية إيرلندا وكندا التي تنطلق في تمام الخامسة والرابع مساء اليوم الجمعة على ملعب 4 بمدينة أسباير الرياضية ويُديرها الحكم الجنوب أفريقي جيلي تشافاني.