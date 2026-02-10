أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:30 صباحاً - أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن الوزارة حريصة على تطوير العمل القضائي وتعظيم كفاءته ومخرجاته.

وأدى اليوم الاثنين كل من أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الجُدد، اليمين القانونية- كلّ على حده-، أمام المستشار عدنان فنجري وزير العدل، في حضور كلّ من المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار حسين مدكور- رئيس هيئة قضايا الدولة، وتمت مراسم حلف اليمين للهيئتين بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الجديدة، وشهد تلك المراسم لفيف من قيادات الوزارة والهيئتين.

وقد رحب المستشار عدنان فنجرى وزير العدل في كلمته بكل لقاء، برئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، مُهناً الأعضاء الجُدد بصدور قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتعيينهم، كما هنأ سيادته أسر الأعضاء الجدد بتعيين أبنائهم بهاتين الهيئتين العريقتين، مشيرًا إلى جسامة المسئولية المُلقاة على عاتق الأعضاء الجدد، داعيًا إياهم أن يتزودوا بالعلم والتحصن بالخُلق الرفيع والمسلك القويم، لافتًا إلى أن وزارة العدل حريصة على تطوير العمل القضائي وتعظيم كفاءته ومخرجاته والارتقاء بقدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية من أجل رفعة شأن الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقهم في أداء رسالتهم السامية.

وفي ختام كل لقاء تم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجُدد مع وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة قضايا، وقيادات الوزارة والهيئتين.