بالماء أو الحليب.. اكتشف أسهل طريقة عمل التلبينة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:29 صباحاً - تعد التلبينة النبوية إرثًا غذائيًا وصحيًا عظيمًا، فهي منجم من الفوائد التي أوصى بها الطب النبوي، وتتكون هذه الوجبة المباركة من دقيق الشعير بنخالته، وهو ما يجعلها مصدرًا غنيًا بالألياف والمعادن الضرورية التي تمنح الجسم طاقة كبيرة، وفي الفقرات التالية نوفر طريقة عمل التلبينة بأساليب تناسب الجميع، سواء كانت بالحليب أو الماء أو حتى لأغراض خسارة الوزن.

طريقة عمل التلبينة الجاهزة

تعتمد هذه الطريقة على استخدام مسحوق التلبينة المتوفر في العطارات والمتاجر الكبرى والذي يكون منخولًا وجاهزًا للطهي.

يتم خلط ملعقتين كبيرتين من مسحوق التلبينة مع كوب ونصف من السائل البارد قبل رفعه على النار لضمان عدم التكتل. يوضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يبدأ القوام في الثقل ويصبح شبيهًا بالمهلبية الخفيفة. يمكن إضافة القليل من الفانيليا أو ماء الورد في المراحل الأخيرة من الطهي لإعطائها نكهة عطرية محببة. يفضل تحلية التلبينة الجاهزة بالعسل الطبيعي بدلًا من السكر الأبيض للحفاظ على قيمتها الغذائية العالية. رش المكسرات المحمصة مثل اللوز أو الجوز فوق الطبق يعزز من المذاق ويضيف دهونًا صحية للوجبة.

نصائح عند عمل التلبينة

يجب التأكد من أن دقيق الشعير المستخدم طازج وليس له رائحة نفاذة لضمان الحصول على طعم أصيل.

كما أنّ التلبينة الجاهزة المضاف إليها القرفة تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي وتدفئة الجسم في الشتاء.

يراعى طهيها لمدة لا تقل عن خمس دقائق بعد الغليان لضمان نضج جزيئات الشعير تمامًا.

طريقة عمل التلبينة بالماء

التلبينة تقدم دافئة في أطباق صغيرة كوجبة إفطار متكاملة تمنح النشاط والتركيز طوال اليوم، وتعتمد على الخطوات الآتية:

المكونات

3 ملاعق كبيرة دقيق شعير بنخالته.

2 كوب ماء بارد.

عسل نحل للتحلية.

رشة قرفة ناعمة.

طريقة التحضير

ضع دقيق الشعير في وعاء الطهي وأضف إليه الماء البارد مع التحريك الجيد حتى يذوب تمامًا. ارفع الوعاء على نار متوسطة واستمر في التقليب دون انقطاع لتجنب التصاق الشعير في القاع. انتظر حتى يبدأ الخليط في الغليان ثم اخفض النار إلى أقصى درجة ممكنة. اترك التلبينة تغلي ببطء لمدة 10 دقائق مع التحريك بين الحين والآخر حتى يغلظ قوامها. ارفعها عن النار وأضف العسل والقرفة وصبها في أطباق التقديم لتؤكل دافئة.

طريقة التلبينة بالحليب

المكونات

كوب ونصف حليب سائل (كامل أو قليل الدسم)

3 ملاعق كبيرة دقيق شعير

ملعقة كبيرة عسل سدر أو عسل جبلي

حبات من التمر المقطع للزينة

طريقة التحضير

اخلط دقيق الشعير مع الحليب البارد في وعاء مناسب وتأكد من تجانس المزيج قبل التسخين. ضع الخليط على النار وابدأ بالتقليب اللطيف حتى يسخن الحليب ويبدأ الشعير في التفاعل معه. استمر في الطهي على نار هادئة جدًا لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 دقائق حتى تحصل على قوام كريمي ناعم. أضف العسل في النهاية وحرك المزيج مرة واحدة ثم ارفعه فورًا من على النار. زين الأطباق بقطع التمر المفروم والقليل من السمسم لزيادة الفائدة والطعم.

طريقة عمل التلبينة النبوية للتخسيس

الشعير يحتوي على ألياف بيتا جلوكان التي تمتص الماء في المعدة وتمنح شعورًا طويلًا جدًا بالشبع.

يفضل تحضيرها بالماء فقط أو حليب الصويا لتقليل السعرات الحرارية والحفاظ على فاعليتها في حرق الدهون.

كما أنّ تناول التلبينة كبديل لوجبة الإفطار يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم ومنع نوبات الجوع المفاجئة.

يمنع إضافة السكر تمامًا ويتم الاكتفاء بملعقة صغيرة جدًا من العسل أو قطعتين من التمر.

مع العلم أنّ إضافة بذور الشيا أو بذور الكتان إلى التلبينة يضاعف من قدرتها على سد الشهية وحرق دهون البطن.

يجب شرب كوبين من الماء بعد تناول التلبينة لمساعدة الألياف على القيام بدورها داخل الجهاز الهضمي.

فالاستمرار على تناولها بانتظام يعمل على طرد السوائل المحتبسة في الجسم بفضل خصائص الشعير المدرة للبول.

تناولها دافئة يحفز عملية الأيض ويزيد من معدل حرق السعرات الحرارية خلال ساعات النهار الأولى.

فوائد التلبينة النبوية

تساهم التلبينة بشكل فعال في علاج الاكتئاب والحزن لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم والزنك.

تعمل كمطهر طبيعي للأمعاء ومنظف للقولون بفضل كمية الألياف الكبيرة الموجودة في نخالة الشعير.

تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم مما يحافظ على صحة القلب والشرايين بشكل دائم.

تعتبر غذاءً مثاليًا لمرضى السكري لأنها تنظم امتصاص الكربوهيدرات وتمنع ارتفاع السكر المفاجئ.

تقوي جهاز المناعة وتساعد الجسم في مقاومة الأمراض والالتهابات بفضل مضادات الأكسدة القوية فيها.

تعمل على تهدئة الأعصاب وعلاج الأرق إذا تم تناولها دافئة قبل الخلود إلى النوم بفترة قصيرة.

تساهم في نضارة البشرة ومنع ظهور التجاعيد المبكرة بفضل فيتامينات المجموعة ب المتوفرة بكثرة في الشعير.

تعتبر مدرة للحليب لدى المرضعات ومقوية للعظام بفضل محتواها الجيد من الكالسيوم والفسفور.

تساعد في تحسين وظائف الكلى وتفتيت الحصوات الصغيرة ومنع تكون الأملاح في المسالك البولية.

التلبينة النبوية هي الوجبة التي تجمع بين البركة والفائدة الصحية المتكاملة، حيث إنّ اعتماد طريقة عمل التلبينة كجزء من نظامك الغذائي اليومي يُعتبر من أفضل ما تقدمه لصحتك، فبمكونات بسيطة جدًا وطريقة تحضير لا تتجاوز الدقائق، يمكنك الحصول على وقاية من صنع الطبيعة.