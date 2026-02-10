طريقة عمل الكبدة البلدى بالبصل والفلفل.. اكتشفي أسرار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:29 صباحاً - تتربع الكبدة البلدي على عرش المأكولات الشعبية والمنزلية التي يجمع عليها الجميع، فهي وجبة غنية بالحديد والفيتامينات، وطبق يتميز برائحته النفاذة ومذاقه الأصيل، وتعتمد جودة الكبدة في المقام الأول على طزاجتها، ثم تأتي مهارة الطاهي في ضبط التتبيلة ومدة الطهي لتبقى طرية وشهية، وفي الفقرات التالية نوفر أفضل طريقة عمل الكبدة البلدي.

طريقة عمل الكبدة البلدى

القاعدة الذهبية في التعامل مع الكبدة البلدي هي عدم غسلها بالماء نهائيًا للحفاظ على قيمتها الغذائية ومنع الزفارة، ويُفضل اتباع ما يلي عند طهيها:

يفضل نقع الكبدة في القليل من الحليب لمدة عشر دقائق ثم تصفيتها للتخلص من أي سموم أو روائح غير مرغوبة. تقطيع الكبدة وهي نصف مجمدة يسهل الحصول على شرائح متساوية ومنظمة سواء كانت عصافيري أو شرائح عريضة. استخدام السمن البلدي أو اللية الضاني المذابة يعطي الكبدة طعمًا غنيًا يذكرنا بمذاق عربات الكبدة الشهير. إضافة عصير الليمون والخل في اللحظات الأخيرة من الطهي يحافظ على لون الكبدة فاتحًا ويقضي على أي زفارة. الثوم المفروم هو الروح الحقيقية للكبدة البلدي ويجب إضافته بكثرة للحصول على النتيجة المطلوبة. يراعى عدم ترك الكبدة على النار لفترة طويلة لأن ذلك يجعل قوامها قاسيًا ويقلل من لذتها. رش الملح يكون دائمًا في نهاية عملية الطهي لضمان عدم فقدان الكبدة لسوائلها وبقائها طرية من الداخل. الفلفل الأسود والكمون والكزبرة الناشفة هي المثلث الذهبي للبهارات التي لا تخلو منها أي وصفة كبدة ناجحة. تقدم الكبدة فور نضجها في خبز بلدي طازج مع سلطة الطحينة والمخللات لفتح الشهية.

طريقة عمل الكبدة البلدي بالبصل والفلفل

المكونات

نصف كيلو كبدة بلدي مقطعة شرائح

2 بصلة كبيرة مقطعة جوانح

3 ثمرات فلفل رومي وألوان مقطع طولي

فلفل حامي (حسب الرغبة)

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملح، فلفل أسود، كمون، كزبرة ناشفة

ملعقتان كبيرتان زيت أو سمن

طريقة التحضير

سخني الزيت جيدًا في مقلاة واسعة ثم أضيفي جوانح البصل وقلبيها حتى تذبل وتكتسب لونًا شفافًا. أضيفي شرائح الفلفل الرومي والحامي واستمري في التقليب حتى تخرج رائحتهما الزكية. أضيفي الثوم المفروم والتوابل فوق الكبدة وابدئي بتقليب المكونات جميعًا ببطء لتتجانس النكهات. استمري في الطهي لمدة 7 دقائق فقط ثم أضيفي الملح وعصرة الليمون وارفعيها عن النار مباشرة.

طريقة عمل الكبدة البلدي الاسكندراني

تعتمد الطريقة الإسكندرانية الأصيلة على تقطيع الكبدة لقطع صغيرة جدًا لضمان نضجها السريع. السر يكمن في دقة الثوم المكونة من ثوم مفروم وفلفل أخضر حار مهروس مع الخل والكمون والكزبرة. يتم وضع نصف كمية الدقة على الكبدة وهي نيئة لتتشرب الطعم جيدًا قبل تعرضها للحرارة. تسخين الزيت بغزارة في الطاسة أمر ضروري جدًا للحصول على القرمشة الخارجية والنزول الفوري للكبدة. يتم إضافة النصف الآخر من الدقة في منتصف عملية الطهي لتفوح الرائحة التي تملأ الشوارع الإسكندرانية. لا يضاف البصل نهائيًا في الكبدة الإسكندراني، فالاعتماد الكلي يكون على الثوم والفلفل الحار فقط. تقليب الكبدة يجب أن يكون سريعًا وقويًا لضمان توزيع الحرارة على كافة القطع الصغيرة بالتساوي. إضافة الفلفل الأخضر الرومي المقطع بكميات كبيرة يعطي طعمًا مميزًا وقوامًا رائعًا للسندوتشات. تقدم في خبز فينو مع الكثير من الطحينة وشرائح الليمون الحامض لتكتمل التجربة.

طريقة عمل الكبدة البلدي فاطمة أبو حاتي

تركز الشيف فاطمة أبو حاتي على تتبيل الكبدة قبل الطهي بمزيج من الثوم والخل والبهارات لضمان تغلغل النكهة، ووصفتها تعتبر من أكثر الوصفات نجاحًا ومتابعة لسهولة خطواتها ودقة مقاديرها.

تستخدم الشيف ملعقة من اللية المفرومة مع الزيت لتعطي طعم الكبدة البلدي الدسم الذي نعشقه في المطاعم.

تنصح دائمًا بوضع الكبدة في مصفاة وتحتها وعاء لتصفي أي دم زائد دون الحاجة لاستخدام الماء.

تضع الكبدة في المقلاة على مراحل إذا كانت الكمية كبيرة لضمان عدم انخفاض درجة حرارة الزيت.

تضيف الشيف رشة من بهارات اللحم لتعطي طعمًا غنيًا ومختلفًا عن الطرق التقليدية البسيطة.

تهتم بتشويح الثوم مع الفلفل الحامي في البداية لتظهر الزيوت العطرية قبل نزول الكبدة البلدي.

طريقة عمل الكبدة البلدي المحمرة

المكونات

نصف كيلو كبدة بلدي شرائح سميكة قليلًا

ملح وفلفل أسود فقط

سمن بلدي أصلي

فصوص ثوم صحيحة (للنكهة)

طريقة التحضير

ضعي ملعقة كبيرة من السمن البلدي في مقلاة غير لاصقة واتركيها حتى تذوب وتسخن تمامًا. ضعي شرائح الكبدة واحدة تلو الأخرى في السمن الساخن مع فصوص الثوم الصحيحة لإعطاء رائحة فقط. رشي الملح والفلفل الأسود فور خروجها من النار وهي لا تزال ساخنة جدًا. صبي السمن المتبقي في المقلاة فوق الكبدة عند التقديم لزيادة الدسامة والطعم الأصيل.

طريقة عمل الكبده البلدي ناديه السيد

تتميز الشيف نادية السيد بأسلوبها الهادئ والاحترافي، حيث تنصح بتقطيع الكبدة لشرائح رفيعة جدًا لتنضج في ثوانٍ، ويُمكنك اتباع نصائحها التالية:

تستخدم مزيجًا من الثوم والكزبرة الناشفة والكمون والبابريكا المدخنة لإعطاء لون وطعم مميز للكبدة.

تفضل الشيف إضافة الفلفل الألوان لإعطاء قيمة جمالية وطعم سكري خفيف يوازن نكهة الثوم القوية.

سر نادية السيد هو إضافة ملعقة من دبس الرمان في نهاية الوصفة لتعطي مزازة ولونًا غامقًا فخمًا.

تحرص على عدم تحمير الثوم لدرجة الغليان حتى لا يمرر طعم الكبدة البلدي الرقيقة.

وصفتها تجمع بين البساطة المنزلية واللمسة العصرية التي تناسب العزائم الراقية.

تنصح بتقديم الكبدة مع الأرز الأبيض أو المكرونة بالصلصة كبديل للسندوتشات التقليدية.

تهتم الشيف بجودة المادة الدهنية وتعتبر الزيت النباتي الخفيف مع مكعب زبدة هو الأفضل للقوام.

طريقة عمل الكبدة البلدي للشيف الشربيني

يعتمد الشيف الشربيني على الطريقة الرستو التقليدية التي تستخدم البصل المفروم والبهارات الشرقية القوية.

يفضل إضافة القلب والكلاوي مع الكبدة، مع مراعاة وضعها في البداية لأنها تأخذ وقتًا أطول في النضج.

يستخدم الشيف جوزة الطيب بشكل أساسي في وصفاته لإعطاء رائحة وطعم مميز يطغى على أي زفارة.

يضيف الشيف الشربيني مرق الدجاج أو اللحم أحيانًا للحصول على صوص كثيف يمكن غموسه بالخبز.

طريقته تتميز بالدسامة والوفرة في استخدام المكونات لتعطي انطباع الوجبات الفندقية الكبيرة.

الالتزام بخطوات طريقة عمل الكبدة البلدي المذكورة هي السر الحقيقي خلف نجاح أي وصفة تقومين بتجربتها، فاستمتعي بتحضير هذا الطبق الشهي بلمساتك الخاصة.