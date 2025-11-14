تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام أوزبكستان في المباراة الودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 05:32 مساءً - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تشكيل فريقه في مواجهة منتخب أوزبكستان ، في المباراة الودية التى تنطلق فى السادسة مساء اليوم - بتوقيت القاهرة - باستاد هزاع بن زايد، وجاء التشكيل كالتالي:

- حراسة المرمي : محمد صبحي

الدفاع: رامي ربيعة و محمد حمدي ومحمد هاني

الوسط : مروان عطية وحمدي فتحي و أحمد سيد زيزو وأسامة فيصل

الهجوم : محمد صلاح ومروان عثمان ومصطفى محمد

البدلاء: أحمد الشناوي - مصطفي شوبير - أحمد فتوح - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - نبيل دونجا - محمد شحاتة - محمود صابر - طاهر محمد طاهر - محمود زلاكة - وصلاح محسن.