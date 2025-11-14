أخبار مصرية

تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام أوزبكستان في المباراة الودية

تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام أوزبكستان في المباراة الودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 05:32 مساءً - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تشكيل فريقه في مواجهة منتخب أوزبكستان ، في المباراة الودية التى تنطلق فى السادسة مساء اليوم - بتوقيت القاهرة - باستاد هزاع بن زايد، وجاء التشكيل كالتالي:

 

- حراسة المرمي : محمد صبحي

الدفاع: رامي ربيعة و محمد حمدي ومحمد هاني

 

الوسط : مروان عطية وحمدي فتحي و أحمد سيد زيزو وأسامة فيصل

الهجوم : محمد صلاح ومروان عثمان ومصطفى محمد

 

البدلاء: أحمد الشناوي - مصطفي شوبير - أحمد فتوح - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - نبيل دونجا - محمد شحاتة - محمود صابر - طاهر محمد طاهر - محمود زلاكة - وصلاح محسن.

 

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

