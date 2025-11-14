رئيس الوزراء: أوجه الشكر للرئيس السيسي على كل الجهد الذي يبذل لبناء هذه الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 09:32 مساءً -

قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، خلال تدشين مهرجان الفسطاط الشتوي، اتقال لما الحكومة راحت العاصمة الإدارية إنها هتسيب القاهرة تغرق فى مشاكلها، ولكن التوجه للعاصمة الإدارية جاء لتخفيف الضغط عن القاهرة وعلاج مشاكلها وأمراضها المزمنة اللى كانت موجودة وحديقة تلال الفسطاط هى خير مثال على هذا الأمر.

وتابع رئيس الوزراء: أوجه كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الجهد الذي يبذل لبناء هذه الدولة وبناء الجمهورية الجديدة.

وتابع إنه سيتم افتتاح حديقة تلال الفسطاط خلال الشهرين المقبلين بداية عام 2026 ،قائلا: أنا واحد من أسعد الناس بعد أن تحول الحلم لواقع بتطوير حديقة الفسطاط لتكون أكبر حديقة فى الشرق الأوسط .

ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة "مهرجان الفسطاط الشتوي"، وأحيي الحفل الموسيقار الكبير "عمر خيرت".

وقال رئيس الوزراء، أن منطقة تلال الفسطاط كانت مقلب قمامة عمومية، وكان بها منطقتين من المناطق العشوائية ، وجاء توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير هذه المنطقة الفوري.

وتابع أن حديقة تلال الفسطاط أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط وهى 10 أضعاف حديقة الأزهر.