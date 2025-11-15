نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يتابع الحالة الصحية لطلاب أسوان بعد حادث الأتوبيس ويوجه بتقديم كامل الدعم للمصابين وأسر الضحايا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزير الثقافة يتابع الحالة الصحية لطلاب أسوان بعد حادث الأتوبيس ويوجه بتقديم كامل الدعم للمصابين وأسر الضحايا

تتابع وزارة الثقافة بكامل أجهزتها حالة الحادث المؤسف الذي تعرض له طلاب محافظة أسوان المشاركين في فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية “أهل مصر”، وذلك أثناء انتقالهم عبر الطريق الصحراوي الغربي، ما أسفر عن وقوع إصابات ووفيات بين الفوج.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث على الطريق الصحراوي الغربي (أسوان/القاهرة) بين إسنا والسباعية بمحافظة الأقصر، وأسفر عن إصابة 24 طالبًا وطالبة بإصابات تراوحت بين جروح وكدمات وكسور، إضافة إلى وفاة مشرفة الفوج داليا سليمان (50 عامًا) والطفلة سلوان محمود مرزوق (14 عامًا). وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى طيبة لتلقي الإسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة.

تحركات وزير الثقافة منذ اللحظة الأولى

وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالتنسيق الفوري مع وزارة الصحة ومحافظتي الأقصر وأسوان لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، مع تقديم التعازي لأسر الفقيدتين، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع الطلاب. كما كلف الوزير رئيس هيئة قصور الثقافة، اللواء خالد اللبان، بالتوجه إلى إسنا للوقوف على حالة المصابين ودعمهم بشكل كامل.

متابعة ميدانية ودعم مستمر

يتابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الحالة الصحية للطلاب على مدار الساعة لضمان توفير كل أوجه الرعاية الطبية لهم. كما جرى التنسيق مع محافظ الأقصر عبد المطلب عمارة لتأمين جميع الاحتياجات العلاجية، حيث نُقلت الحالات عبر سيارات الإسعاف وتلقت الإسعافات الأولية، ويتم استكمال العلاج حتى التعافي التام.

مساندة الهيئة العامة لقصور الثقافة

قدّم اللواء خالد اللبان ومجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة التعازي لأسرتي الضحيتين، مؤكدين استمرار المتابعة الدقيقة لجميع الحالات المصابة وتقديم الدعم الطبي والمعنوي الكامل لهم بالتعاون مع الجهات المختصة.