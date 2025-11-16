نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يعلن إطلاق النسخة الخامسة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، والمقرر انعقادها في الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2025، تحت عنوان "إعادة بناء الحياة بعد النزاع من خلال العدالة التعويضية".

وتستضيف القاهرة الفعاليات الرئيسية للنسخة الحالية، في إطار الدور المصري المتواصل لدعم جهود السلم والتنمية بالقارة.

السيسي: إفريقيا تواجه تحديات أمنية وتنموية شديدة التعقيد

وأكد الرئيس السيسي أن القارة الأفريقية تواجه منظومة واسعة من التحديات؛ تشمل النزاعات الداخلية، وانتشار الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، إلى جانب الأزمات الإنسانية وارتفاع معدلات الفقر وتراجع مستويات التعليم.

وأشار إلى أن هذه التحديات تتزامن مع ظروف دولية مضطربة تكرس حالة الاستقطاب العالمي، ما يجعل إفريقيا الأكثر تأثرًا بالأوضاع الدولية ويزيد من هشاشة بيئتها الأمنية والتنموية.

أجندة إفريقيا 2063.. رؤية تحتاج لدعم مضاعف

وأوضح الرئيس السيسي أن هذه الظروف تؤثر سلبًا على تنفيذ استراتيجيات الاتحاد الأفريقي الطموحة، وفي مقدمتها أهداف أجندة إفريقيا 2063 التي تستهدف تحقيق الازدهار والاستقرار لشعوب القارة.

كما شدد على أهمية تعزيز العمل المشترك والتوسع في برامج إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات باعتبارها عنصرًا جوهريًا في دعم السلم والأمن المستدامين.