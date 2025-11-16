نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشيد بجهود مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، عن إطلاق فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، المقرر انعقادها في الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2025 تحت عنوان "إعادة بناء الحياة بعد النزاع من خلال العدالة التعويضية".

وأشارت الرئاسة إلى أن القاهرة ستستضيف الفعاليات الرئيسية للنسخة الحالية، في إطار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار والتنمية بالقارة.

إفريقيا تواجه تحديات أمنية وتنموية معقدة

أكد الرئيس السيسي أن القارة الأفريقية تواجه تحديات متشابكة تشمل النزاعات الداخلية، الإرهاب، الجرائم العابرة للحدود، الأزمات الإنسانية، الفقر، وتراجع التعليم، بالتزامن مع تحديات ناشئة مثل تغير المناخ والتطور التكنولوجي.

وأضاف أن إفريقيا تعتبر الأكثر تأثرًا بالظروف الدولية المحيطة، ما يزيد من هشاشة بيئتها ويؤثر على جهود تنفيذ استراتيجيات الاتحاد الأفريقي ضمن أجندة إفريقيا 2063 لتحقيق التنمية والاستقرار لشعوب القارة.

تعزيز التضامن وتبني مقاربات شاملة

وأشار الرئيس السيسي إلى أن القارة تزخر بمقومات وموارد بشرية هائلة، وأن تعزيز التضامن وتبني مقاربات شاملة تراعي الأسباب الجذرية للتحديات أصبح ضرورة ملحة.

وشدد على أهمية:

دعم برامج إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات

تأهيل المؤسسات الوطنية وتعزيز الملكية الوطنية للحلول

بناء قدرات المواطنين والكوادر

التوعية بمخاطر الصراعات

إشراك الشباب والمرأة في جهود التنمية

تحقيق العدالة لضحايا النزاعات

منتدى أسوان وتجربة مصرية نموذجية

وأكد الرئيس أن انعقاد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في أكتوبر 2025 يمثل نموذجًا للرؤية المصرية التي تربط بين السلم والأمن والتنمية، بما فيها جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

السيسي يشيد بمركز الاتحاد الأفريقي بالقاهرة

وأشاد الرئيس السيسي بجهود مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقاهرة، مشيرًا إلى البرامج والأنشطة التي نفذها المركز خلال الأعوام الماضية لدعم دول أفريقية متعددة في تعزيز الاستقرار، التعافي من آثار الصراعات، بناء القدرات الوطنية، ورفع وعي المواطنين، مؤكدًا تطلعه لاستمرار هذه الجهود ودعمها لتحقيق السلم والأمن المستدامين في القارة الأفريقية.