نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبًا لسقوط أمطار على الطرق السريعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت غرف عمليات الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة، تحسبًا لسقوط أمطار ونشاط رياح على الطرق الرابطة بين المحافظات، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الإدارة أن غرف العمليات ستستقبل بلاغات سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي حوادث أو أعطال.

متابعة حركة السيارات والمراقبة المرورية

وقالت الإدارة العامة للمرور إن غرف العمليات تتابع حركة السيارات بالمحاور والميادين عبر الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة لرصد الكثافات المرورية.

كما يتم نشر الأوناش على الطرق لرفع أي معوقات، سواء نتجت عن حوادث أو أعطال مفاجئة.

رقم الطوارئ لخدمة قائدي السيارات

وأعلنت الإدارة عن توافر سيارات إغاثة بجميع أقسام الطرق لمساعدة قائدي السيارات المتعطلة أو المتعرضة للحوادث، مع تحديد رقم الطوارئ 01221110000 للتواصل الفوري مع غرفة العمليات.