نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة تفقدية شاملة بمدارس جنوب الجيزة والعمرانية.. "عطية": المتابعة اليومية رؤية عمل وليست إجراء شكلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتعزيز جودة العملية التعليمية وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس، قام سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية واسعة شملت عددًا من المدارس التابعة لإدارتي جنوب الجيزة والعمرانية التعليميتين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، ومعالي المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

وتأتي هذه الجولة في سياق سياسة المتابعة الفعلية التي تعتمد على التواجد المباشر داخل المنظومة التعليمية، بهدف تعزيز الأداء المهني للمعلمين والإدارات التعليمية، ورفع كفاءة العملية التعليمية بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في جودة التعليم والانضباط المدرسي.

جنوب الجيزة تحت المجهر

بدأ "عطية" جولته بزيارة عدد من المدارس الهامة في نطاق إدارة جنوب الجيزة، شملت:

مدرسة المُنى الابتدائية، مدرسة الوسام الرسمية للغات، مدرسة اليسر الابتدائية، مدرسة اليسر الإعدادية

وخلال الجولة، وجّه عطية تعليماته بالإلتزام الكامل بالعملية التعليمية وتحسين مستوى الانضباط داخل الفصول، مع متابعة دقيقة لحضور وغياب الطلاب، مؤكدًا أن المدارس النموذجية تبدأ من إدارة واعية ومعلم ملتزم، وأن الانضباط والالتزام يشكلان حجر الأساس لأي مدرسة ناجحة. كما أشار إلى أن هذه الزيارات تمنح الإدارة فرصة لتقديم التوجيهات العملية للمعلمين، وملاحظة تطبيق الخطط الدراسية اليومية على أرض الواقع، بما يعزز الأداء الأكاديمي للطلاب.

العمرانية.. تعزيز الجودة وترسيخ القيم الأخلاقية

في الشق الثاني من الجولة، انتقل الأستاذ سعيد عطية إلى إدارة العمرانية التعليمية، حيث تفقد عددًا من المدارس، من بينها:

مدرسة الشهيد الرائد حسين جمال عبد الرحمن، مدرسة ثورة التصحيح، مدرسة عثمان بن عفان

وشدد عطية على أن المتابعة اليومية ليست إجراء شكليًا، بل هي رؤية عمل حقيقية تهدف إلى ترسيخ جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي للطلاب والمعلمين على حد سواء. وأضاف أن الهدف الأسمى من هذه الجولات هو إعلاء شأن المدرسة كمنارة تربوية تسهم في بناء شخصية الطالب علميًا وتربويًا وأخلاقيًا، من خلال تعزيز الانضباط والالتزام بالقيم والمبادئ التعليمية.

كما أكد عطية على أن هذه الجولات تأتي في سياق جهود المديريات التعليمية لتطبيق المعايير التعليمية الوطنية على أرض الواقع، بما يضمن توفير بيئة مدرسية مناسبة للتعلم، ويعزز قدرة الطلاب على التفوق الدراسي وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، مع مراعاة الجوانب التربوية والأخلاقية.

متابعة يومية لتحقيق الأثر الفعلي

وأشار عطية إلى أن المتابعة اليومية للمدارس تعد أداة فعالة لضمان الالتزام بالمناهج الدراسية وتحقيق الانضباط داخل الفصول، وليس مجرد إجراء شكلي أو زيارات روتينية، موضحًا أن هذه الجولات تساعد في رصد التحديات والمشكلات بشكل مباشر، ووضع حلول عملية لها بالتعاون مع الإدارات والمعلمين.

كما شدد على أهمية تعزيز التواصل بين الإدارة والمعلمين والطلاب، ومتابعة تطبيق الأنشطة التعليمية والترفيهية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم، بالإضافة إلى دعم قيم الانضباط والاحترام المتبادل داخل المدارس.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة زيارات ميدانية تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة، والتأكد من الالتزام بالخطط الدراسية اليومية، ورفع مستوى الأداء التعليمي والإداري بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، ويرفع من جودة التعليم المقدم للطلاب في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي.