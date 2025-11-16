نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تشغيل مونوريل العاصمة بمدينة نصر في الأسبوع الأول من يناير 2026.. المحطات ومميزات التشغيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة النقل أنه من المقرر تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة خلال الأسبوع الأول من يناير 2026، حيث ستبدأ الحركة من محطة المشير بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي التشغيل ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الذكي وربط المناطق الحيوية في القاهرة الكبرى بالعاصمة الجديدة.

محطات مونوريل العاصمة الجديدة

يشمل مونوريل شرق النيل عددًا من المحطات الحيوية التي تخدم سكان القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومحيط مدينة نصر. وجاءت المحطات على النحو التالي:

العدالة – مسجد مصر – الحي الحكومي – مدينة الفنون والثقافة – حي المال والأعمال – الحي R2 – مسجد الفتاح العليم – بيت الوطن – جولدن سكوير – اللوتس – المستثمرين – النرجس – المستشفى الجوي – وان ناينتي – المشير طنطاوي – جيهان السادات – المشير أحمد إسماعيل – الحي السابع – جامعة الأزهر – هشام بركات – استاد القاهرة.

تشغيل المرحلة الأولى

وأوضحت وزارة النقل أن المرحلة الأولى التي سيتم تشغيلها للجمهور تمتد من محطة المشير وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، حيث يجرى حاليًا تشغيل القطارات تجريبيًا دون ركاب، لاختبار الأنظمة والتأكد من كفاءة التشغيل قبل الفتح الرسمي.

مميزات القطار الجديد

يتميز مونوريل العاصمة الإدارية بأنه يعمل دون سائق، ويتم التحكم فيه بالكامل من خلال وحدة التحكم المركزية بالعاصمة.

ويدعم القطار منظومة أمان متكاملة تشمل كاميرات داخلية وخارجية، وأجهزة استشعار، ونظام رصد الحرائق والأدخنة بكل عربة، إضافة إلى وسائل اتصال مباشرة بغرفة التحكم.

طول المشروع والتحالف المنفذ

يمتد المشروع من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم، ويضم 22 محطة، ويتم تنفيذه بواسطة تحالف شركات ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب.

كما يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل شرق وغرب النيل نحو 100 كم بعدد 35 محطة. ويتكون القطار من 4 عربات، مع خطة مستقبلية لزيادتها إلى 8 عربات مع ارتفاع الكثافة السكانية في المناطق العمرانية الجديدة.