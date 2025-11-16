نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح قطاعًا استراتيجيًا يساهم في نمو الاقتصاد المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT2025، تحت شعار "AI Everywhere.. الذكاء الاصطناعي في كل مكان"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارات والهيئات والشركات المشاركة.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستراتيجيته الوطنية

أكد رئيس الوزراء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح قطاعًا استراتيجيًا مهمًا يضاف إلى القطاعات الواعدة التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت استراتيجية رقمية وطنية لتحويل القطاع من خدمي بحت إلى خدمي إنتاجي، بهدف زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي وتعزيز الصادرات.

الإطلاق التجريبي لخدمات المصريين في الخارج على منصة مصر الرقمية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي الإطلاق التجريبي لعدد من الخدمات الرقمية للمصريين في الخارج على منصة "مصر الرقمية"، التي تشمل استخراج الوثائق المصدقة من وزارة الخارجية مثل شهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، ضمن حزم خدمات رقمية حصرية تشمل 45 خدمة في المرحلة الأولى، وسيتم قريبًا إطلاق "بطاقتي الرقمية" للتحقق من الهوية عن بعد.

جهود الوزارة في تطوير المهارات الرقمية والمشروعات الابتكارية

أوضح وزير الاتصالات أن الوزارة تعمل على تنمية المهارات الرقمية من خلال منصات ومبادرات مثل DIGITOPIA و"مهارة-تك"، حيث استفاد منها نحو 285 ألف متدرب، وتضمنت مسابقات لتطوير المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إضافة إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية وتخريج أول دفعة من كلياتها المتخصصة.

مشروعات الصناعة الرقمية وفرص العمل

أشار وزير الاتصالات إلى أن مصر استقطبت 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا باستثمارات 200 مليون دولار بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا، إضافة إلى 4 علامات تجارية لتصنيع كابلات الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 4 ملايين كم سنويًا، بما يوفر نحو 9 آلاف فرصة عمل، وتعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتصل نسبة نموه إلى 14%.

أجنحة المعرض والفعاليات المتخصصة

تضمن المعرض أكثر من 500 عارض من الشركات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مشاركة الوزارات والهيئات الحكومية في عرض أحدث التطورات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومشروعات التحول الرقمي، ومنصات الخدمات الرقمية، ومبادرات بناء القدرات الرقمية، كما تشتمل النسخة الجديدة على خمس فعاليات متخصصة تشمل المعارض والمؤتمرات الدولية للمدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى Cyber Zone للأمن السيبراني.