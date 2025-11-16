نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يفتتح Cairo ICT 2025 ويؤكد دور قطاع الاتصالات في خلق فرص عمل جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يفتتح Cairo ICT 2025 ويؤكد دور قطاع الاتصالات في خلق فرص عمل جديدة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 2025، الذي يُعقد تحت شعار "AI Everywhere.. الذكاء الاصطناعي في كل مكان"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور أكثر من 500 عارض ونخبة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

تأكيد على أهمية القطاع ودوره الاقتصادي

أوضح رئيس الوزراء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح قطاعا استراتيجيا يضاف إلى مجموعة من القطاعات الواعدة التي توليها الدولة اهتماما بالغًا، بما يواكب الإمكانات الهائلة للقطاع في الصناعة والزراعة والسياحة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يسهم بشكل مباشر في تعزيز نمو الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن الدولة حرصت على وضع استراتيجية رقمية وطنية لتحويل قطاع الاتصالات من قطاع خدمي بحت إلى قطاع خدمي إنتاجي، يوفر فرص عمل ويزيد الصادرات، مع تحديد مستهدفات واضحة لضمان تحقيق رؤية الدولة.

جولة رئيس الوزراء وخدمات "مصر الرقمية"

شهد رئيس الوزراء الإطلاق التجريبي لخدمات المصريين في الخارج عبر منصة "مصر الرقمية"، والتي تشمل استخراج الوثائق المصدقة من وزارة الخارجية، مثل شهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة.

كما استمع إلى شرح من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، حول مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، التي تركز على تقديم خدمات رقمية شاملة للمواطنين وتنمية المهارات الرقمية، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية رقمية تتيح فرص عمل للشباب.

فرص عمل وإنتاج محلي

أوضح الوزير أن هناك 15 علامة تجارية لصناعة الهواتف المحمولة وملحقاتها في مصر باستثمارات 200 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويا، مع استهداف وصول الإنتاج المحلي لأكثر من 81% من احتياجات السوق المحلية، ما يخلق آلاف فرص العمل.

وأشار كذلك إلى وجود 4 علامات تجارية لتصنيع كابلات الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 4 ملايين كم سنويا، ما يعزز القدرة الإنتاجية المحلية ويوفر فرص عمل تصل إلى 9 آلاف فرصة.

تنمية المهارات الرقمية والإبداع

استعرض الوزير جهود الوزارة في تنمية المهارات الرقمية، من خلال مسابقة "ديجيوتوبيا" DIGITOPIA لاكتشاف المواهب من سن 10 إلى 35 عاما، بالإضافة إلى منصة "مهارة-تك" لتقديم التدريب عن بُعد، والتي استفاد منها نحو 285 ألف متدرب وحصلت على جائزة اليونسكو 2025 لدورها في نشر التعلم الرقمي.

كما تم عرض دور جامعة مصر للمعلوماتية ومركز الابتكار التطبيقي في دعم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الزراعة والصحة والتعليم.

تعزيز التحول الرقمي والخدمات الحكومية

أكد رئيس الوزراء أن المعرض يمثل فرصة لتبادل الخبرات حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الحكومية وسرعة تقديمها، بما يعزز كفاءة الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.

كما يشمل المعرض عروضًا تطبيقية للتقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والجيل الخامس، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والهوية الرقمية، ما يدعم توسيع نطاق الخدمات الرقمية وفرص العمل المرتبطة بها.