نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المديريات التعليمية تبدأ الاستعداد لاختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات الاستعداد الرسمي لأداء اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل ضمن خطة التقييم الشهري للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، حيث أصدرت الإدارات التعليمية تعليمات واضحة تنظم سير الامتحانات وآليات وضع الأسئلة وتنفيذ الامتحان داخل المدارس، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة.

وشددت المديريات على أن امتحانات شهر نوفمبر تأتي ضمن منظومة التقييم المستمر التي تستهدف قياس مستوى الطلاب بشكل دوري، ورفع كفاءة العملية التعليمية قبل انطلاق امتحانات منتصف العام. وفي إطار هذه الترتيبات، تم تحديد مجموعة من الضوابط الملزمة لجميع الإدارات والمدارس.

وأوضحت التعليمات أن امتحانات كل مادة سيتم وضعها بمعرفة الموجه الأول داخل كل إدارة تعليمية، مع إعداد ثلاثة نماذج مختلفة (أ – ب – ج) لضمان تحقيق العدالة والحد من التسريب، على أن يُراعى في إعداد الامتحانات حالة المدارس الصباحية والمسائية، بالإضافة إلى إعداد امتحان خاص لطلاب وطالبات الدمج وفق المواصفات الفنية المناسبة لكل نوع من الإعاقة، مع خضوعهم للامتحان في نفس مواعيد زملائهم.

كما أكدت الإدارات التعليمية أن المدارس التي لا تعمل يوم الأحد سيتم إعداد امتحان بديل لها يوم السبت، مع الالتزام الكامل بالوزن النسبي لكل مادة. ويتولى التوجيه الفني إعداد هذه النماذج البديلة وفق نفس المعايير.

وفيما يتعلق بالمواعيد، شددت المديريات على الالتزام بجدول الاختبار الشهري ومتابعة تنفيذه بدقة من خلال الإدارات التعليمية، مع التأكيد على أن اختبارات المستوى الرفيع (التجريبي واللغات الخاصة) للصفين الأول والثاني الإعدادي ستُعقد في أيام منفصلة بعيدًا عن المواد الأساسية، لضمان عدم تداخل الجداول.

وتعقد الامتحانات خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، بحيث يتم تخصيص نصف فترة أو فترة كاملة وفق الوزن النسبي لكل مادة وبما يتوافق مع مواصفات الورقة الامتحانية.

وأكدت التعليمات عدم تعطيل اليوم الدراسي، حيث تستمر الحصص بشكل طبيعي، ويُطلب من الطلاب الالتزام بالزي المدرسي وإحضار الأدوات الخاصة بكل مادة.

كما نبهت المديريات إلى أن المواد التي لا تضاف للمجموع مثل التربية الرياضية والتربية الموسيقية يتم التعامل معها كمواد نجاح ورسوب، وفقًا للقرار الوزاري 137، على أن يتم حفظ جميع أوراق التقييم بعد رصدها في كنترول المدرسة.

وتضمنت التعليمات أيضًا ضرورة رصد الدرجات ومتوسطات التقييم في الشهادة الشهرية التي ترسلها الوزارة، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من انتهاء الامتحان، مع الالتزام بتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي داخل الحصة الدراسية وفق القرار الوزاري 136 لسنة 2024. أما مادة ICT فتُقيّم داخل جزء من الحصة ولا تُضاف للمجموع.

وتواصل المديريات مراجعة استعدادات المدارس لضمان جاهزيتها قبل بدء الامتحانات، مع متابعة التقييم الشهري الثاني حسب الجدول المعلن من الإدارات التعليمية.

وفيما يخص مواعيد بدء الاختبارات، أشارت المديريات إلى أن المحافظات التي شهدت انتخابات المرحلة الأولى ستبدأ امتحان شهر نوفمبر اعتبارًا من 23 نوفمبر الجاري، بينما المحافظات التي تستضيف انتخابات المرحلة الثانية ستبدأ الامتحانات عقب يوم 19 نوفمبر.

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بدء امتحان شهر نوفمبر يوم 27 نوفمبر الجاري.

وبهذه الترتيبات، تستعد المدارس لاستقبال الطلاب وسط متابعة مكثفة من المديريات التعليمية لضمان تنفيذ الامتحانات بالشكل الأمثل وتحقيق الهدف الأساسي من التقييم الشهري.