وزيرة التضامن تفوض عاملة بمصنع غزل الفيوم لقص شريط افتتاح مجمع وحدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - في مشهد إنساني فوضت وزيرة التضامن الاجتماعي إحدي العاملات بمصنع الغزل والنسيج بالفيوم وتدعي قمر عبد الهادي من المتدربات من مركز اطسا لقص الشريط لافتتاح مجمع الوحدات الإنتاجية للملابس الجاهزة بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه.

وكان تستقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في مستهل زيارتها لمحافظة الفيوم، لتفقد عدد من منشآت ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمشروعات الإنتاجية والخدمية، وبحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعي، للارتقاء بهذه المنشات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، , كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والعميد محمد عبد التواب الهاين مدير حقوق الإنسان بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الفيوم.

وتناول اللقاء، بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، ووزارة التضامن الاجتماعي، للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية بمختلف فئاتهم، الشباب والمرأة المعيلة وكبار السن وذوي الإعاقة ، من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بما يتناسب وكل فئة من تلك الفئات، كما تم مناقشة آليات التوسع في معارض الحرف اليدوية، والمشروعات الخدمية التى تعود بالنفع على أبناء الفيوم، خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتماماً خاصاً بالفئات الأولى بالرعاية ، مشيرة أن مصر تمتلك تجربة رائدة في مجال الحماية الاجتماعية تمتد منذ خمسينيات القرن الماضي، مؤكدة أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة في مجال الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية يمثل قفزة غير مسبوقة في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي ، أن برنامج "تكافل وكرامة" أصبح أكبر برنامج للدعم النقدي لأهالينا البسطاء، وتم مضاعفة عدد المستفيدين منه، مؤكدة أن البرنامج تحول إلى حق قانوني بموجب قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الدولة لا تكتفي بالدعم النقدي، بل تركز على التمكين الاقتصادي والاستثمار في رأس المال البشري من خلال مبادرات تشمل التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، وبرامج حياة كريمة ومودة، إضافة إلى دعم كبار السن وذوي الإعاقة.

ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بوزيرة التضامن الاجتماعي على أرض المحافظة، مثمناً جهود الوزارة في توفير المساعدات والدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية، من خلال التدخلات وبرامج الحماية الاجتماعية المتنوعة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعاون المثمر والبنّاء مع مختلف الوزارات والهيئات بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة الفيوم تفقد معرض "كنزي" والذي يعرض نموذج لبعض كنوز المحافظة من الحرف اليدوية والتراثية بديوان عام المحافظة، ثم تتوجه إلى مصنع الغزل والنسيج بقرية العزب لتفقد الحضانة داخل المصنع.

كما تتضمن الزيارة، تفقد مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأبناء الأيتام بالحادقة، ثم تتفقد كذلك مبنى الجمعية المصرية لحماية الأطفال بالحادقة، حيث تتابع مشروع خدمة المرأة العاملة، ومنها إلى دار أبو بكر الصديق لرعاية المسنين.

وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الفيوم بتفقد أروقة مبنى الوحدة الاجتماعية ببندر سادس، والإطلاع على الخدمات المقدمة داخل للمواطنين.