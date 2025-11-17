الوفد: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الانتخابات "انتصار للشرعية وإرادة وحرية المواطن"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - أكد الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، اليوم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إدارة العملية الانتخابية والتعامل مع الطعون والأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، تمثل "انتصارًا واضحًا للشرعية الدستورية وحيادية الإدارة وإعلاء حرية المواطن وإرادته الحرة.

وأوضح الهضيبي في بيان له اليوم، أن مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بـ "التدقيق التام" في فحص الطعون وكشف "إرادة الناخبين الحقيقية"، بالإضافة إلى الدعوة لرفع شفافية الإجراءات وضمان حصول مندوبي المرشحين على صور من كشوف حصر الأصوات، هي تأكيد على حيادية الدولة الكاملة تجاه العملية الانتخابية وحرصهم على إعلاء الشفافية والنزاهة ودعم إرادة الناخب المصري بما يخدم مصالح الدولة المصرية والجمهورية الجديدة.

وأشار سكرتير عام حزب الوفد إلى أن توجيهات الرئيس تُعلي المصلحة العامة فوق أي اعتبار، وتضع مصلحة واستقرار الوطن هدفًا أسمى، واصفًا تصرف الرئيس بأنه "تصرف حكيم ورشيد".

وثمّن الهضيبي دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بـ "عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح"، بما في ذلك خيار الإلغاء الكامل أو الجزئي للانتخابات في دوائر معينة عند تعذر الوصول للإرادة الحقيقية، مؤكداً أن هذا يضمن أن يكون أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين وحقيقيين للشعب المصري، مشددًا على أهمية الإعمال بتوجيهات الرئيس بالإعلان عن الإجراءات المتخذة حيال مخالفات الدعاية الانتخابية، لضمان رقابة فعالة والالتزام بالإطار القانوني في الجولات الانتخابية القادمة.