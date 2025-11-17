المتحف المصري الكبير يعتمد نظام الحجز المسبق الإلكتروني لتذاكر الدخول

أحمد جودة - القاهرة - بدء العمل بنظام الحجز المسبق

أعلنت إدارة المتحف المصري الكبير بدء تطبيق نظام الحجز المسبق لتذاكر الدخول وفق مواعيد زمنية محددة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025، بهدف تنظيم دخول الزوار وضمان تجربة زيارة أكثر سهولة وانسيابية.

اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري

وأكدت إدارة المتحف أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، سيتم اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر زيارة المتحف طوال أيام الأسبوع، وفي الإجازات الرسمية، من خلال الموقع الرسمي للمتحف www.gem.eg. وأوضحت الإدارة أنه اعتبارًا من هذا التاريخ، سيتوقف بيع التذاكر عبر منافذ البيع المباشر حتى إشعار آخر، في إطار سعي وزارة السياحة والآثار لتسهيل إجراءات الدخول وتقديم تجربة رقمية متكاملة للزوار.

أهداف النظام الجديد

يهدف نظام الحجز المسبق الإلكتروني إلى تنظيم تدفق الزوار داخل أروقة المتحف، تقليل الازدحام، وضمان التزام الزوار بالمواعيد المحددة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة القطع الأثرية، وتوفير تجربة زيارة مريحة وآمنة للجمهور المحلي والدولي. كما يُتيح النظام إمكانية حجز التذاكر مسبقًا من أي مكان، بما يوفر الوقت والجهد على الزائرين ويعزز من الاستفادة الكاملة من مرافق المتحف وخدماته.