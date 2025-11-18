نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الشعب المصري البطل الحقيقي ومصدر قوة الديمقراطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي، مشيرًا إلى دوره المحوري في ترسيخ الديمقراطية في البلاد، من الانتخابات الرئاسية السابقة وصولًا إلى انتخابات مجلس الشيوخ، والآن مع الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأشار بنداري إلى أن مصر تظل عظيمة بتاريخها وحاضرها ومستقبلها، وأن الشعب الواعي يضع اليوم بسواعد أبنائه حجرًا جديدًا في صرح الديمقراطية الذي بدأ بناؤه منذ سنوات، رغم كل التحديات الإقليمية والاضطرابات المحيطة.

الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى

وأشاد مدير الهيئة الوطنية بدور الشعب في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب التي شملت 14 محافظة، مؤكدًا أن المواطنين أظهروا وعيًا وإدراكًا كاملًا لأهمية المشاركة في هذه العملية الانتخابية التي تحدد مستقبل الوطن وأبنائه.

وقال بنداري إن الشعب المصري "قدّم نموذجًا يُحتذى به في الأقطار الأخرى"، مضيفًا أن إرادة المواطنين ووعيهم الانتخابي يعكسان قوة مصر الحقيقية واستقرارها الديمقراطي.

الإعلام شريك أساسي في نجاح الانتخابات

ووصف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات دور الإعلام ووسائل الصحافة بـ فرسان الكلمة الصادقة، مشيرًا إلى أن دورهم لم يكن هامشيًا بل محوريًا وحيويًا، كونهم شركاء أساسيين في إنجاح الاستحقاق الدستوري الحالي، ويعملون كعين ومرآة للوطن، لتعكس الشفافية والمصداقية التي تؤمن بها الهيئة.

وأوضح بنداري أن الإعلام ساهم في توعية المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة، وهو ما انعكس على الإقبال الكبير في جميع الدوائر الانتخابية.

رسالة الاستقرار والديمقراطية

واختتم القاضي أحمد بنداري كلمته بالتأكيد على أن هدف الهيئة العليا هو أن تظل مصر منارة للديمقراطية والريادة في المنطقة والعالم، وأن ينعم الشعب المصري بالاستقرار والرخاء تحت قيادة حكيمة وحرص دائم على مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر.

وشدد على أن هذه الانتخابات ليست مجرد استحقاق دستوري، بل محطة تاريخية لترسيخ قيم المشاركة والمسؤولية الوطنية، واعتبر أن كل مواطن يشارك فيها يساهم في كتابة فصول جديدة من تاريخ مصر الحديث.