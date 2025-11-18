نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا في المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرة قطاع غرب الدلتا، وذلك خلال المؤتمر الرسمي لإعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وجرت الانتخابات داخل 14 محافظة شارك فيها 1281 مرشحًا على النظام الفردي في 70 دائرة انتخابية، من خلال 5606 لجنة فرعية، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 35 مليون ناخب.

موعد طعون المرحلة الأولى واستئناف الدعاية

وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، تستأنف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة فور إعلان النتائج الرسمية.

وتُقدم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 20 نوفمبر، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

الرئيس السيسي يطالب بإعادة فحص الانتخابات بدقة

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه أمس رسالة عبر صفحته الرسمية، مؤكدًا أنه تابع الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر التي شهدت منافسة شديدة بين المرشحين الفرديين.

وأكد الرئيس أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في تلك الأحداث، مطالبًا إياها بـ:

التدقيق الكامل في فحص الوقائع والطعون.

كشف إرادة الناخبين الحقيقية بكل شفافية.

التحقق من حصول مندوب كل مرشح على صور من محاضر الفرز باللجان الفرعية.

عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح، سواء بإلغاء المرحلة بالكامل أو جزئيًا في دوائر محددة عندما يتعذر الوقوف على حقيقة الصوت الانتخابي.

ودعا الرئيس الهيئة إلى إعلان الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية، لضمان الرقابة الفعالة ومنع تكرار تلك التجاوزات في الجولات القادمة.

تأكيد على شفافية العملية الانتخابية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار التزامها بضمان الشفافية والنزاهة في كل مراحل الانتخابات، وصولًا إلى مجلس نواب يمثل الإرادة الحقيقية لشعب مصر.