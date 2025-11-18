نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إعادة بين 6 مرشحين في بولاق الدكرور بانتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء جولة إعادة بالدائرة السادسة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وذلك بين 6 مرشحين هم:

حسام الدين المندوه، محمود هشام عبد الباقي، عربي زيادة، محمد الحسيني، علي خليفة، ومحمد إسماعيل، بعد عدم حسم النتيجة في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وجرت الانتخابات داخل 14 محافظة بين 1281 مرشحًا بالنظام الفردي في 70 دائرة انتخابية، عبر 5606 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 35 مليون مواطن.

استئناف الدعاية وتقديم الطعون

من المقرر أن تستأنف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة فور إعلان النتائج الرسمية للمرحلة الأولى.

وتُقبل الطعون على نتائج الجولة الأولى خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 20 نوفمبر، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال الفترة من 21 حتى 30 نوفمبر.

توجيهات الرئيس السيسي: إعادة فحص شامل للانتخابات

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أمس، في منشور رسمي عبر صفحته، أنه تابع ما جرى في بعض الدوائر التي شهدت منافسات فردية محتدمة، مشددًا على أن مسؤولية فحص تلك الأحداث تقع حصريًا على الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا لقانون إنشائها.

وطالب الرئيس الهيئة بـ:

التدقيق الكامل في دراسة الأحداث والطعون.

إظهار الإرادة الحقيقية للناخبين بكل شفافية.

التأكد من حصول مندوب كل مرشح على محاضر الفرز من اللجان الفرعية.

عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح، سواء بإلغاء نتائج دوائر أو حتى المرحلة كاملة في حال تعذّر معرفة الصوت الحقيقي للناخب.

كما دعا الرئيس الهيئة إلى إعلان الإجراءات الخاصة بضبط مخالفات الدعاية الانتخابية، لضمان عدم خروجها عن الإطار القانوني خلال المراحل المقبلة.

التزام كامل بالشفافية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار العمل وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة لضمان وصول ممثلين حقيقيين عن الشعب إلى مجلس النواب القادم.