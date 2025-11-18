نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر والسعودية تبحثان سبل التعاون العلمي والبحثي في لقاء بالقاهرة. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بمقر الأمانة، الدكتور فهد بن مطر الشهراني، نائب الملحق الثقافي السعودي ومدير إدارة الشؤون التعليمية والأكاديمية بالقاهرة. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات المصرية ونظيراتها السعودية.

وأكد الطرفان عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، وحرصهما على تقديم كل أشكال الدعم للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية، والطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السعودية، بما يوفر لهم بيئة تعليمية متميزة ومحفزة.

كما تطرق اللقاء إلى آفاق التعاون المستقبلي في مجالات البحث العلمي والتبادل الأكاديمي، بما يخدم تطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، قدم أمين المجلس الأعلى للجامعات درع المجلس للأستاذ الدكتور فهد بن مطر الشهراني، الذي أهدي بدوره المصحف الشريف لسيادته في لفتة تعكس عمق العلاقات والتقدير المتبادل.