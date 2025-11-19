نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة في اتحاد الكرة بسبب عدم التنسيق بين حسام حسن وحلمي طولان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك أزمة كبيرة بين منتخبي مصر الأول والمنتخب المشارك في كأس العرب، مشيرًا إلى انعدام التنسيق بين اتحاد الكرة والمدربين، وهو ما يؤثر بشكل كبير على أداء الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": "أول مرة أسمع أن عندنا ربع محترف، حسام حسن في تصريحاته قال عندنا اتنين محترفين وربع، محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد بيمشي على سطر ويسيب سطر، وهو ما تسبب في جدل واسع على السوشيال ميديا." وأضاف: "مصطفى محمد كان رافضًا الخروج من مباراة مصر الأخيرة، وهذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك مع حسام حسن."

وأشار شبانة إلى أن حسام حسن كان غاضبًا بسبب ما يتردد حول جلسات مع اتحاد الكرة بشأن قيادة المنتخب في كأس العالم، وأوضح أن هذا الجدل لا يزال مستمرًا في الكواليس دون أي حل.

وتابع:" حتى اليوم، لا يوجد أي تواصل بين حسام حسن وحلمي طولان، وهذا يخلق حالة من الارتباك في التنسيق."

وأكد شبانة أهمية لاعب مثل إمام عاشور، مؤكدًا أنه من اللاعبين الذين قد يكون لهم تأثير كبير إذا تم تجهيزهم بشكل جيد قبل بطولة أمم إفريقيا، وطالب بضرورة تفعيل قنوات التواصل بين المدربين واتحاد الكرة بشكل أكثر فعالية.

كما أشار إلى أن حسام حسن يحق له تجربة لاعبين جدد واختبار خطط مختلفة خلال المباريات الودية، مضيفًا: "حسام حسن جرب مصطفى شوبير في ضربات الترجيح، وهذا يدل على أن هناك عينًا فاحصة تبحث عن أفضل الخيارات."

وفي ختام حديثه، عبّر شبانة عن قلقه من الضغط والإجهاد الذي يتعرض له لاعبو المنتخب بسبب كثافة المباريات، حيث شارك العديد منهم في 4 مباريات خلال 11 يومًا فقط، وهو ما يعكس حجم الضغط الكبير عليهم في هذه الفترة.

