نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدي فتحي خارج حسابات الأهلي.. وبيراميدز يضعه على رأس أولوياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد خلال تصريحاته لقناة أون سبورت أن إدارة النادي الأهلي قررت رسميًا إغلاق باب المفاوضات مع حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة القطري للعودة إلى صفوف الفريق.

وأوضح عبد الجواد أن السبب الرئيسي لرفض الإدارة هو المقابل المالي الكبير الذي طلبه اللاعب، حيث بلغ 50 مليون جنيه سنويًا مع عقد يمتد لخمس سنوات، وهو ما اعتبره مسؤولو النادي مبالغة بالنسبة لعمر اللاعب وخطط الفريق المستقبلية. وأضاف أن الأهلي يدرس حاليًا بعض الأسماء الشابة لتعزيز خط وسط الفريق بلاعب يمتلك القدرة على العطاء على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، يضع نادي بيراميدز حمدي فتحي ضمن أولوياته للتعاقد معه سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو مع بداية الموسم الجديد، في إطار سعي الفريق لتقوية خط الوسط بعنصر خبرة. وسبق أن كان اللاعب قريبًا من الانتقال إلى بيراميدز قبل انطلاق الموسم الجاري، لكن ناديه أصر على استمراره في الفريق القطري.

وينتهي عقد حمدي فتحي مع الوكرة في صيف 2027، وهو ما يفتح المجال أمام بيراميدز لإجراء مفاوضات جديدة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى اتفاق يضمن تعزيز خط الوسط بلاعب خبرة قادر على تقديم الإضافة المطلوبة.