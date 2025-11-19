نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سباق اللحظة الاخيرة.. ستة منتخبات تبحث عن مقعد في كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب مونديال 2026 بدأت ملامح المنتخبات المتأهلة تتضح بينما بقيت نافذة واحدة تنتظر من يمر منها وهي نافذة الملحق العالمي الذي يمثل اخر فرصة لستة منتخبات من قارات مختلفة للوصول إلى كأس العالم. كل منتخب داخل المعترك وهو يعرف ان الطريق ضيق والمقعدين المتاحين لا يحتملان سوى من يصمد حتى النهاية.

في آسيا استعاد العراق حضوره القوي بعد الفوز على الامارات في مجموع مباراتي الملحق بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين. انتصار اعاد منتخب اسود الرافدين إلى الصورة وفتح امامه باب الامل في الوصول للمونديال بعد سنوات من الغياب. ولم يختلف المشهد كثيرا في افريقيا حيث خطفت الكونغو الديمقراطية بطاقة الملحق على حساب نيجيريا بركلات الترجيح بعد مواجهة صعبة حملت الكثير من التوتر قبل ان يحسمها الحظ والشجاعة معا.

إلى جانب العراق والكونغو تأتي بوليفيا ممثلة امريكا الجنوبية وكاليدونيا الجديدة من اوقيانوسيا في انتظار تحديد منتخبين من امريكا الشمالية لاستكمال القائمة. ستة منتخبات من خلفيات كروية مختلفة لكنها تتشارك هدفا واحدا هو انتزاع مقعد من المقعدين الاخيرين في كأس العالم.

التقارير تشير إلى ان المكسيك مرشحة لاستضافة مباريات الملحق في شهر مارس المقبل على ملاعب محايدة تستقبل مواجهات لا تعرف الحسابات المعقدة. وتسبق هذه المرحلة قرعة تقام يوم العشرين من نوفمبر بعد تحديث التصنيف الدولي في اليوم السابق لتحديد مسارات المنافسة. ووفق النظام الجديد سيتأهل اعلى منتخبين في التصنيف مباشرة إلى النهائي بينما يخوض اربعة منتخبات نصف النهائي لتحديد الطرفين الباقيين.

ومع كل هذه التفاصيل يبقى الملحق العالمي محطة حساسة في رحلة الوصول للمونديال. فهو ليس مجرد مباريات بل اختبار للروح والطموح والقدرة على التحمل في لحظات لا تقبل الاخطاء. وفي نهاية هذا الطريق سيحتفل منتخبان فقط بينما يعود الباقون لمراجعة الطريق من جديد.

شهر مارس سيكون نقطة الفصل بين امل يتحول إلى حقيقة وامل يتبخر. الطريق قصير لكنه يحمل كل الثقل ومعه تبقى الاجابة معلقة حتى صافرة النهاية الاخيرة.