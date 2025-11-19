نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اللي جاي غير اللي فات".. تحذير هام من شبانة للمسؤولين بعد تصريح السيسي عن محمد صلاح في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن مصر مليئة بالمواهب في مختلف المجالات، لكن غياب التنسيق السليم وإدارة الأندية بشكل احترافي يجعل من الصعب اكتشاف لاعبين على مستوى محمد صلاح.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" لو بحثتم في أرض مصر، ستجدون مواهب في كل المجالات، وهناك أندية تبيع قطاعات الناشئين للمستثمرين، بجانب وجود بيزنس كبير في الأكاديميات، وهذا يضعف فرصة اكتشاف المواهب الحقيقية."

وتابع حديثه عن تصريحات الرئيس السيسي حول عدم وجود 6 آلاف لاعب مثل محمد صلاح: "كيف نتوقع أن نخرج 6 آلاف لاعب مثل محمد صلاح ونحن في أندية تحصل على مقابل مادي من اللاعبين للانضمام إليها؟ كيف سيكون لدينا بيئة خصبة لاكتشاف مثل هذه المواهب؟".

وأوضح أن هناك العديد من اللاعبين في القرى والنجوع يحملون نفس الإمكانيات ولكن يحتاجون إلى "العين الخبيرة" التي تختارهم وتطورهم.

وأكمل شبانة: "إزاي هنطلع 6 آلاف لاعب زي محمد صلاح واحنا مش قادرين نصلح العلاقة بين حلمي طولان وحسام حسن؟"

وأختتم شبانة حديثه بدعوة للجمعيات العمومية بضرورة القيام بدورها بشكل جاد في اختيار رؤساء الاتحادات، مشيرًا إلى أن التقييم والمتابعة المستمرة للعمل داخل الاتحادات: "أنا بقول، اللي جاي غير اللي فات، وهيكون في متابعة ورقابة على العمل، والجمعيات العمومية لازم تقوم بدورها بشكل جاد."