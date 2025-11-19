نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا تتعادل إيجابيا مع تركيا وتتأهل إلى كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب التركي إيجابيا بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

أحداث مباراة إسبانيا ضد تركيا في تصفيات كأس العالم

استهل لاعبو المتتخب الإسباني الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط مكثف على نظيره التركي.

وسجل في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، داني أولمو الهدف الأول لصالح إسبانيا، بأسيست من كوكوريلا.



وأدرك دينيز جول لاعب منتخب تركيا هدف التعادل في مرمى إسبانيا، عند الدقيقة 42 بعد تسديدة قوية.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إسبانيا وتركيا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، أحرز صالح أوزجان لاعب المنتخب التركي الهدف الثاني عند الدقيقة 54 بعد تمريرة من زميله أوركون كوكو.

ثم تعادل ميكيل أويارزابال مهاجم منتخب إسبانيا من خلال الهدف الثاني في مرمى تركيا، وذلك عند الدقيقة 62 من الشوط الثاني.