عاجل ـ السيسي: وعي المصريين والتزامهم بالعمل مفتاح عبور التحديات وصناعة مستقبل أقوى

السيسي: وعي المصريين والتزامهم بالعمل مفتاح عبور التحديات وصناعة مستقبل أقوى

خلال زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة اليوم، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التزام المصريين بالعمل الواعي والمثمر يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الإنجازات المستقبلية، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات معقدة ومتسارعة.

رسائل الرئيس خلال الزيارة

أوضح الرئيس أن وعي المواطنين هو خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز قدراتها، مستندة إلى وعي الشعب وإرادته وإصراره. وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، لرفع كفاءة الأداء وتحقيق التنمية الشاملة.

السيسي يشيد بدور الشرطة في حفظ الأمن

أشاد الرئيس السيسي بالدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن والاستقرار هو الأساس الذي تُبنى عليه خطط الدولة للتنمية. وأشار إلى أهمية التطوير المستمر للمنظومة الأمنية ومواكبتها للتحديات الحديثة، مؤكدًا أن الشباب في أكاديمية الشرطة يمثلون نموذجًا للعطاء والانضباط.

دعوة لمزيد من الوعي في ظل التحولات الدولية

شدد الرئيس على أن التطورات الدولية والإقليمية الحالية تفرض ضرورة أعلى للوعي، سواء على مستوى فهم التحديات أو التعامل مع المعلومات المغلوطة. وأكد أن قوة الدولة لن تُبنى إلا بسواعد أبنائها وقدرتهم على العمل الجاد ومواجهة الأزمات بثبات.

تأكيد على مسار الدولة نحو المستقبل

اختتم الرئيس رسائله بالتأكيد على أن مصر قادرة على تجاوز التحديات بفضل تماسك مؤسساتها ووعي شعبها. وأضاف أن العمل المستمر والمثمر هو الطريق الوحيد لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعظيم كل فرصة يمكن أن تدفع بعجلة التطور والتنمية.