نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ثابت: ترامب يرفع استراتيجية الضغط الأقصى ضد فنزويلا.. تهديدات وضربات انتقائية محتملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور ياسر ثابت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن هناك توجهًا من الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لإعادة ترتيب الخارطة في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، مؤكدًا أن قضية المخدرات لا تشكل أولوية حقيقية بالنسبة للولايات المتحدة، حيث إن ما يُورد من فنزويلا لا يتجاوز 3 إلى 7% من المخدرات الواردة إلى البلاد، بينما تأتي الغالبية من المكسيك وكولومبيا وربما الإكوادور.

وأضاف ثابت خلال استضافته مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع الجيوسياسي الحالي يشير إلى محاولة لإعادة تأديب الدول والأنظمة المارقة، مشيرًا إلى تشابه هذا النهج مع الهجمات الأمريكية على العراق بعد 11 سبتمبر، حيث يتم توجيه الضربات إلى الجهة الخطأ في التوقيت الخطأ.

وأوضح أن السيناريوهات المحتملة تشمل الحرب، الضغط السياسي، التهديد، الضربات الانتقائية، أو محاولة التدخل العسكري، مؤكدًا أن سياسة ترامب حاليًا تقوم على "الضغط الأقصى"، بهدف تمكين القوى المعارضة أو دفع قادة الجيش للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ورجح أن يكون التدخل العسكري الشامل أقل احتمالًا في الوقت الحالي، نظرًا للتكلفة العالية على الصعيدين العسكري والسياسي، لكن لم يستبعد احتمال تنفيذ ضربات انتقائية لتحقيق أهداف محددة داخل فنزويلا.