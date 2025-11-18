عاجل- السيسي: اختيار نواب البرلمان يجب أن يكون وفق أعلى معايير الوعي والمسؤولية

أحمد جودة - القاهرة - السيسي: اختيار نواب البرلمان يجب أن يكون وفق أعلى معايير الوعي والمسؤولية

خلال زيارته لأكاديمية الشرطة اليوم، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية اختيار ممثلين في البرلمان يتمتعون بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية، لضمان تحقيق مصالح الشعب وتعزيز مسيرة التنمية الوطنية في مصر.

رسائل الرئيس حول الوعي النيابي

أوضح الرئيس السيسي أن البرلمان يمثل الركيزة الأساسية في مسار صنع القرار الوطني، مشيرًا إلى أن اختيار نواب واعين قادرين على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو أمر حاسم في ضمان فاعلية العمل النيابي وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الوعي بالمهمات الوطنية والثقافة القانونية والسياسية يجب أن يكون المعيار الأول عند اختيار ممثلي الشعب.

أهمية الوعي في مواجهة التحديات

أكد الرئيس أن الوعي النيابي لا يقتصر على المعرفة، بل يمتد إلى القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة ومتابعة تنفيذها بما يخدم مصلحة الوطن. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب نوابًا قادرين على التصدي للتحديات الداخلية والإقليمية بوعي ومسؤولية.

دعوة لتعزيز ثقافة المشاركة والمسؤولية

حث الرئيس السيسي جميع مؤسسات الدولة والمواطنين على دعم ثقافة الوعي والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، لضمان انتخاب ممثلين قادرين على تحقيق تطلعات الشعب، مع الالتزام بخدمة الوطن وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.