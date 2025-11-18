عاجل- السيسي: تخفيض فاتورة الدين وزيادة السياحة لتعزيز مستوى المعيشة والاستقرار في مصر

أحمد جودة - القاهرة - السيسي: تخفيض فاتورة الدين وزيادة السياحة لتعزيز مستوى المعيشة والاستقرار في مصر

خلال زيارته لأكاديمية الشرطة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تخفيض فاتورة الدين العام يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أهمية الاستقرار والأمن في دعم قطاعات الاقتصاد الحيوية، وعلى رأسها السياحة، والتي تستهدف الدولة من خلالها زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

تخفيض فاتورة الدين لتحسين مستوى المعيشة

أوضح الرئيس السيسي أن العمل على خفض فاتورة الدين العام يمكّن الدولة من توجيه موارد أكبر لتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

الأمن والاستقرار دعامة لزيادة السياحة

شدد الرئيس على أن الاستقرار والأمن يمثلان الأساس لزيادة معدلات حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة الاستثمار وجذب السياح يتطلب وجود بنية آمنة ومستقرة تمكن القطاع السياحي من النمو بشكل متواصل.

استهداف مضاعفة أعداد السائحين القادمين إلى مصر

أعلن الرئيس السيسي أن الدولة تستهدف مضاعفة أعداد السائحين القادمين إلى مصر، من خلال تطوير البنية التحتية السياحية وتوسيع العروض والخدمات، بما يعزز الإيرادات القومية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.