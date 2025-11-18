نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ثابت: فنزويلا قد تتحول لساحة صراع بالوكالة بين واشنطن وموسكو وبكين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور ياسر ثابت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن الاتهامات الأمريكية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تشمل تورطه في كارتيلات تهريب المخدرات والعنف، لكنه أوضح أن القضية أوسع من ذلك، وتمتد لتشمل الأبعاد السياسية والسيادية، وتأديب الأنظمة المارقة، ومواجهة تأثير نفوذ قوى مثل إيران وروسيا والصين، وكذلك محاولة إنهاء الإرث التشافيزي الذي تركه الرئيس الراحل هوجو شافيز والذي تواصلت آثاره حتى اليوم.

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فنزويلا قد تتحول إلى ساحة صراع بالوكالة بين الولايات المتحدة من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى، بوسائل اقتصادية وسياسية وليست عسكرية فقط، موضحًا أن الأمر سيتضح أكثر خلال 24 نوفمبر الجاري، مع بدء سريان العقوبات والإجراءات الأمريكية ضد الكارتيلات المعنية.

وأشار ثابت إلى أن السيناريوهات المطروحة تشمل الضغط السياسي، الضربات الانتقائية، أو حتى التحرك العسكري البري، مع التأكيد على أن الأولوية حاليًا ستكون لـ سياسة الضغط الأقصى التي تمارسها إدارة واشنطن.